Jio Share Price Today: देश की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी बनी जियो, टॉप 5 एमकैप कंपनियों की लिस्ट से टीसीएस बाहर

Jiop Market Cap Today: जियो प्लैटफॉर्म्स अब बाजार पूंजीकरण (Market Capitalisation) में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। उसने एयरटेल को पछाड़ दिया। सुबह 10.07 बजे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर जियो का मार्केट कैप 12,50,862.66 करोड़ रुपये था जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इसका मार्केट कैप 12,49,757.57 करोड़ रुपये था। उस वक्त एयरटेल का यह आंकड़ा क्रमशः 12,07,224.93 करोड़ रुपये और 12,06,288.85 करोड़ रुपये है।
देश में अब पांच टेलीकॉम कंपनियां ही बची हैं। मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी एयरटेल हुआ करती थी जो जियो के शेयर बाजार में लिस्ट होते ही दूसरे नंबर पर खिसक गई। उसके बाद वोडाफोन आइडिया का नंबर आता है।
वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप एनएसई पर 1,29,253.24 करोड़ रुपये जबकि बीएसई पर 1,29,361.58 करोड़ रुपये है। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर एमटीएनएल है जिसका एनएसई पर मार्केट कैप 1,421.28 करोड़ रुपये जबकि बीएसई पर 1,418.76 करोड़ रुपये है। पांचवीं टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल शेयर बाजार में लिस्ट ही नहीं है, इसलिए उसके मार्केट कैप का कुछ पता नहीं।
अगर देश की टॉप 5 मार्केट कैप वाली कंपनियों की बात करें तो जियो की पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) सुबह 10.35 बजे 15,89,667.32 करोड़ रुपये के मार्केट कैप में सर्वोच्च स्थान पर है। उसके ठीक नीचे जियो प्लैटफॉर्म्स 12,50,862.66 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर आ गया।
इसने एयरटेल को पछाड़ा जो 12,07,224.93 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ तीसरे स्थान पर फिसल गया। वहीं, चौथे स्थान पर 10,41,603.59 करोड़ रुपये मार्केट कैप के साथ एचडीएफसी बैंक जबकि 9,83,289.49 करोड़ रुपये के मार्केट कैप के साथ पांचवें स्थान पर है।
जियो प्लैटफॉर्म्स के लिस्ट होते ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) टॉप 5 मार्केट कैप वाली कंपनियों की लिस्ट से बाहर हो गई। टीसीएस के शेयर आज 3% से ज्यादा टूट भी गए, इस कारण भी कंपनी का मार्केट कैप घटा। सुबह 10.42 बजे एनएसई पर टीसीए का मार्केट कैप 8,76,373.16 करोड़ रुपये था। टीसीएस के शेयर बुधवार को सुबह 10.45 बजे तक इंट्रा-डे ट्रेड में 84.9 अंक (3.40%) टूटकर 2,412 रुपये के भाव पर खिसक चुके थे।
जियो प्लैटफॉर्म्स का आईपीओ आज 21.36% के प्रीमियम पर 1,358 रुपये में लिस्ट हुआ। इस तरह, निवेशकों को प्रति शेयर 239 रुपये का फायदा हो गया। वहीं, जियो प्लैटफॉर्म्स के एंप्लॉयीज को प्रति शेयर 293 रुपये का लिस्टिंग गेन मिल गया क्योंकि उन्हें 54 रुपये के डिस्काउंट पर आईपीओ मिला था।
Disclaimer: यह लेख बुधवार सुबह 10.45 बजे तक के आंकड़ों पर आधारित है। कारोबारी सत्रों में कंपनियों के मार्केट कैप में बदलाव होते रहते हैं।