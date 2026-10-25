Jio IPO: जियो के शेयर मिले तो कितने का हो सकता है फायदा? 22 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन, PAN से कैसे चेक करें अलॉटमेंट?

Jio Platforms IPO Allotment Date: रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों और जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में पैसा लगाने वालों के लिए अब सबसे अहम पड़ाव अलॉटमेंट का है। जियो प्लेटफॉर्म्स IPO के शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार, 26 अक्टूबर को तय किया जाएगा। जिन निवेशकों ने जियो प्लेटफॉर्म्स IPO के लिए अप्लाई किया है, वे रजिस्ट्रार के पोर्टल Kfin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आज जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) +247 है। IPO प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर और ग्रे मार्केट में चल रहे प्रीमियम को देखते हुए, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹1,366 प्रति शेयर आंकी गई है, जो कि ₹1,119 के IPO प्राइस से 22.07% अधिक है। पिछले 22 सत्रों की ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर, आज IPO का GMP बढ़ा है। इससे लिस्टिंग के मजबूत संकेत मिलते हैं। जानकारों का मानना है कि इस दौरान प्रीमियम ₹148.00 से ₹273 के बीच रहा।
निवेशक अलॉटमेंट गाइडलाइंस को देखकर यह चेक कर सकते हैं कि उन्हें शेयर आवंटित किए गए हैं या नहीं, और यदि किए गए हैं, तो कितने शेयर मिले हैं। IPO आवंटन की स्थिति तय करने में एक मुख्य फैक्टर उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या है। जिन लोगों को कोई शेयर आवंटित नहीं हुआ है, उनके लिए कंपनी रिफंड प्रक्रिया शुरू करेगी। जिन लोगों को शेयर आवंटित किए गए हैं, उनके डीमैट खाते में वे शेयर जमा कर दिए जाएंगे।
जिन लोगों को शेयर आवंटित नहीं किए गए हैं, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया मंगलवार, 27 अक्टूबर से शुरू होगी। जिन लोगों को शेयर आवंटित किए गए हैं, उन्हें उसी दिन उनके डीमैट खातों में शेयर मिल जाएंगे। जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की लिस्टिंग बुधवार, 28 अक्टूबर को तय की गई है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को पेश किए गए शेयरों के मुकाबले 22.19 गुना बोलियां मिलीं। पब्लिक इश्यू और एंकर इन्वेस्टर प्लेसमेंट को मिलाकर कुल मांग ₹7.4 लाख करोड़ से अधिक रही। इस इश्यू के लिए लगभग 1.39 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए, जो इस डिजिटल सेवा कंपनी के पब्लिक ऑफरिंग के लिए एक बड़ा रिस्पॉन्स है।
स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एंकर इन्वेस्टर वाले हिस्से को छोड़कर, अकेले पब्लिक इश्यू में ₹4.9 लाख करोड़ से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं, रिटेल निवेशकों की मांग ₹25,867 करोड़ से अधिक रही।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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