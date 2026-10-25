Jio IPO: जियो के शेयर मिले तो कितने का हो सकता है फायदा? 22 गुना से ज्यादा सब्सक्रिप्शन, PAN से कैसे चेक करें अलॉटमेंट?

Jio Platforms IPO Allotment Date: रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों और जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में पैसा लगाने वालों के लिए अब सबसे अहम पड़ाव अलॉटमेंट का है। जियो प्लेटफॉर्म्स IPO के शेयरों का अलॉटमेंट सोमवार, 26 अक्टूबर को तय किया जाएगा। जिन निवेशकों ने जियो प्लेटफॉर्म्स IPO के लिए अप्लाई किया है, वे रजिस्ट्रार के पोर्टल Kfin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आज जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का GMP (ग्रे मार्केट प्रीमियम) +247 है। IPO प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर और ग्रे मार्केट में चल रहे प्रीमियम को देखते हुए, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹1,366 प्रति शेयर आंकी गई है, जो कि ₹1,119 के IPO प्राइस से 22.07% अधिक है। पिछले 22 सत्रों की ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर, आज IPO का GMP बढ़ा है। इससे लिस्टिंग के मजबूत संकेत मिलते हैं। जानकारों का मानना है कि इस दौरान प्रीमियम ₹148.00 से ₹273 के बीच रहा।
निवेशक अलॉटमेंट गाइडलाइंस को देखकर यह चेक कर सकते हैं कि उन्हें शेयर आवंटित किए गए हैं या नहीं, और यदि किए गए हैं, तो कितने शेयर मिले हैं। IPO आवंटन की स्थिति तय करने में एक मुख्य फैक्टर उपलब्ध शेयरों की कुल संख्या है। जिन लोगों को कोई शेयर आवंटित नहीं हुआ है, उनके लिए कंपनी रिफंड प्रक्रिया शुरू करेगी। जिन लोगों को शेयर आवंटित किए गए हैं, उनके डीमैट खाते में वे शेयर जमा कर दिए जाएंगे।
जिन लोगों को शेयर आवंटित नहीं किए गए हैं, उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया मंगलवार, 27 अक्टूबर से शुरू होगी। जिन लोगों को शेयर आवंटित किए गए हैं, उन्हें उसी दिन उनके डीमैट खातों में शेयर मिल जाएंगे। जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO की लिस्टिंग बुधवार, 28 अक्टूबर को तय की गई है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को पेश किए गए शेयरों के मुकाबले 22.19 गुना बोलियां मिलीं। पब्लिक इश्यू और एंकर इन्वेस्टर प्लेसमेंट को मिलाकर कुल मांग ₹7.4 लाख करोड़ से अधिक रही। इस इश्यू के लिए लगभग 1.39 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए, जो इस डिजिटल सेवा कंपनी के पब्लिक ऑफरिंग के लिए एक बड़ा रिस्पॉन्स है।
स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एंकर इन्वेस्टर वाले हिस्से को छोड़कर, अकेले पब्लिक इश्यू में ₹4.9 लाख करोड़ से अधिक की बोलियां प्राप्त हुईं, रिटेल निवेशकों की मांग ₹25,867 करोड़ से अधिक रही।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।