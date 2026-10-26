Jio IPO Allotment Today: जियो के शेयर मिले या नहीं? आज खुलेगा IPO अलॉटमेंट का नतीजा, कितनी है लिस्टिंग की उम्मीद

JIO IPO Allotment Status: रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO में तीन दिन तक सब्सक्रिप्शन का मौका मिला हुआ था। इस दौरान निवेशकों की ओर से भाग मांग रही। इसके बाद आज, सोमवार 26 अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल किया जाएगा।
जिन निवेशकों ने जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक रजिस्ट्रार 'केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड' (KFin Technologies Ltd) और एक्सचेंजों - BSE तथा NSE - के माध्यम से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। वे यह देख सकते हैं कि उन्हें शेयर अलॉट हुए हैं या नहीं, और उन्हें कितने शेयर मिले हैं।
अलॉटमेंट की प्रक्रिया शेयरों की उपलब्धता और निवेशकों की मांग पर निर्भर करती है। जिन आवेदकों को शेयर अलॉट नहीं होंगे, उन्हें मंगलवार, 27 अक्टूबर को रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। जिन आवेदकों को शेयर मिल जाएंगे, उनके डीमैट खातों में उसी दिन शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। जियो प्लेटफॉर्म्स का IPO बुधवार, 28 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होने वाला है।
जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया। इसमें पब्लिक इश्यू और एंकर इन्वेस्टर प्लेसमेंट के तहत कुल बोलियां ₹7.4 लाख करोड़ से अधिक रहीं। डिजिटल सेवाओं से जुड़ी इस कंपनी के पब्लिक ऑफरिंग के लिए लगभग 1.39 करोड़ आवेदन मिले।
इससे पता चलता है कि निवेशकों दिलचस्पी बनी रही। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, एंकर इन्वेस्टर वाले हिस्से को छोड़कर, पब्लिक इश्यू में ₹4.9 लाख करोड़ से अधिक की बोलियां आईं, जबकि खुदरा निवेशकों (रिटेल इन्वेस्टर्स) की बोलियां ₹25,867 करोड़ से अधिक रहीं।
जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) फिलहाल ₹247 है। यह आंकड़ा IPO के ₹1,119 प्रति शेयर वाले प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर है। जानकारों का मानना है कि हाल के ट्रेडिंग सेशन में IPO का GMP बढ़ा है।
इससे लिस्टिंग के अच्छे संकेत मिलने की संभावना है। पिछले 22 ट्रेडिंग सेशन में यह प्रीमियम ₹148 से ₹273 के बीच रहा है। इससे पता चलता है कि निवेशकों की इसमें लगातार दिलचस्पी बनी हुई है, लेकिन लिस्टिंग को लेकर उनकी उम्मीदों में उतार-चढ़ाव भी है। हालांकि, GMP एक अनौपचारिक संकेत होता है। इससे स्टॉक की वास्तविक लिस्टिंग की कीमत की कोई गारंटी नहीं होती है।
अनलिस्टेड मार्केट में GMP रुझानों के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स IPO की अनुमानित लिस्टिंग कीमत ₹1,366 है। इसका मतलब है कि ₹1119 की इश्यू कीमत पर 22.07% का संभावित मुनाफा मिल सकता है।
Jio Platforms IPO का अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए निवेशकों को KFin Technologies के आधिकारिक पोर्टल पर विजिट करना होगा। यहां PAN नंबर, IPO एप्लिकेशन नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर की मदद से जानकारी हासिल की जा सकती है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।)
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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