Jio Platforms IPO GMP: हर शेयर पर ₹247 के मुनाफे का संकेत, चेक करें आज का GMP और लिस्टिंग डेट

Jio Platforms IPO GMP Today: देश के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए जमकर बोलियां लगाई हैं। अब निवेशकों को शेयर अलॉटमेंट और लिस्टिंग का इंतजार है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट आज होने की उम्मीद है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इसकी लिस्टिंग 28 अक्टूबर 2026 को हो सकती है। 30,213 करोड़ रुपये के इस सार्वजनिक पेशकश को ओवरऑल 22.19 गुना बोलियां हासिल हुईं।

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ जीएमपी ((Jio Platforms IPO GMP Today) जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ (Jio Platforms) का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अच्छी लिस्टिंग की ओर इशरा कर रहा है। सोमवार, 26 अक्टूबर को यह अपने इश्यू प्राइस से 22 प्रतिशत प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अन-ऑफिशियल मार्केट को ट्रैक करता है। यह वास्तविक कीमत या रिटर्न का दावा नहीं करता है। लिस्टिंग से पहले इसमें लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा समय में जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर अपने इश्यू प्राइस के अपर बैंड 1,119 रुपये से 247 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा थे। ऐसे में इनकी अनुमानित लिस्टिंग 1366 रुपये के आसपास हो सकती है।

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देश के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाले रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 अक्टूबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला, जबकि 23 अक्टूबर 2026 तक निवेशकों ने जमकर बोलियां लगाईं। इसे कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 70.55 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ,जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) सेगमेंट में 14 गुना सब्सक्राइब किया गया। वहीं, रिटेल सेगमेंट में 2.72 गुना बोलियां मिलीं।

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ प्राइस बैंड और अन्य डिटेल कंपनी इस आईपीओ के जरिए 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए 1,065 से 1,119 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था। अपर प्राइस बैंड के आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 10.3 लाख करोड़ रुपये के आसपास बैठ रही है। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ खुलने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों के जरिए 8,110 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर बुक में LIC, ब्लैकरॉक और Fidelity जैसे प्रमुख ग्लोबल और डोमैस्टिक निवेशकों ने हिस्सा लिया था।

पूरी तरह फ्रेश इक्विटी इश्यू था आईपीओ यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इक्विटी इश्यू था। इसमें ऑपर फॉर सेल (OFS) कम्पोनेंट शामिल नहीं था। कंपनी की योजना के मुताबिक, 27,500 करोड़ रुपये सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम (Reliance Jio Infocomm) के लिए कर्ज का पुर्नभुगतान या पूर्वभुगतान में खर्च किया जाएगा।