Jio Platforms IPO GMP: हर शेयर पर ₹247 के मुनाफे का संकेत, चेक करें आज का GMP और लिस्टिंग डेट

Jio Platforms IPO GMP Today: देश के सबसे बड़े आईपीओ जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए जमकर बोलियां लगाई हैं। अब निवेशकों को शेयर अलॉटमेंट और लिस्टिंग का इंतजार है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के शेयरों का अलॉटमेंट आज होने की उम्मीद है। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इसकी लिस्टिंग 28 अक्टूबर 2026 को हो सकती है। 30,213 करोड़ रुपये के इस सार्वजनिक पेशकश को ओवरऑल 22.19 गुना बोलियां हासिल हुईं।

Advertisement

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ जीएमपी ((Jio Platforms IPO GMP Today) जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ (Jio Platforms) का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अच्छी लिस्टिंग की ओर इशरा कर रहा है। सोमवार, 26 अक्टूबर को यह अपने इश्यू प्राइस से 22 प्रतिशत प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) अन-ऑफिशियल मार्केट को ट्रैक करता है। यह वास्तविक कीमत या रिटर्न का दावा नहीं करता है। लिस्टिंग से पहले इसमें लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा समय में जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर अपने इश्यू प्राइस के अपर बैंड 1,119 रुपये से 247 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा थे। ऐसे में इनकी अनुमानित लिस्टिंग 1366 रुपये के आसपास हो सकती है।

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन डिटेल्स देश के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाले रिलायंस ग्रुप (Reliance Group) की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 21 अक्टूबर 2026 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला, जबकि 23 अक्टूबर 2026 तक निवेशकों ने जमकर बोलियां लगाईं। इसे कुल 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) कैटेगरी में 70.55 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ,जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) सेगमेंट में 14 गुना सब्सक्राइब किया गया। वहीं, रिटेल सेगमेंट में 2.72 गुना बोलियां मिलीं।

Advertisement

जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ प्राइस बैंड और अन्य डिटेल कंपनी इस आईपीओ के जरिए 30,213 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए 1,065 से 1,119 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था। अपर प्राइस बैंड के आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 10.3 लाख करोड़ रुपये के आसपास बैठ रही है। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ खुलने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों के जरिए 8,110 करोड़ रुपये जुटाए थे। एंकर बुक में LIC, ब्लैकरॉक और Fidelity जैसे प्रमुख ग्लोबल और डोमैस्टिक निवेशकों ने हिस्सा लिया था।

पूरी तरह फ्रेश इक्विटी इश्यू था आईपीओ यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इक्विटी इश्यू था। इसमें ऑपर फॉर सेल (OFS) कम्पोनेंट शामिल नहीं था। कंपनी की योजना के मुताबिक, 27,500 करोड़ रुपये सब्सिडरी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम (Reliance Jio Infocomm) के लिए कर्ज का पुर्नभुगतान या पूर्वभुगतान में खर्च किया जाएगा।

Advertisement

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।