Jio IPO GMP Today: जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर 21.81% प्रीमियम पर हो सकते हैं लिस्ट, जानें जीएमपी

जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मंगलवार, 27 अक्टूबर को मजबूत बना हुआ है। इससे कंपनी के बहुप्रतीक्षित शेयर बाजार में पदार्पण से पहले निवेशकों के बीच सकारात्मक रुझान का संकेत मिल रहा है। बाजार पर नजर रखने वालों के मुताबिक, 27 अक्टूबर को जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 244 रुपए प्रति शेयर था।
जियो आईपीओ का इश्यू प्राइस 1,119 रुपए प्रति शेयर है। ऐसे में मौजूदा जीएमपी के आधार पर शेयर की अनुमानित लिस्टिंग कीमत 1,363 रुपए हो सकती है। यह इश्यू प्राइस से करीब 21.81% अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि ग्रे मार्केट में शेयर की अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही है।
|विवरण
|जानकारी
|जीएमपी की तारीख और समय
|27 अक्टूबर, सुबह 6:37 बजे
|ताजा ग्रे मार्केट प्रीमियम
|244 रुपए
|आईपीओ का ऊपरी प्राइस बैंड
|1,119 रुपए
|अनुमानित लिस्टिंग कीमत
|1,363 रुपए
|अनुमानित लिस्टिंग प्रीमियम
|21.81%
|लिस्टिंग की निर्धारित तारीख
|28 अक्टूबर 2026
ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी वह अनौपचारिक प्रीमियम है, जिस पर शेयर बाजार में लिस्टिंग से पहले आईपीओ के शेयरों की खरीद-बिक्री होने की खबरें आती हैं। सकारात्मक जीएमपी का मतलब है कि ग्रे मार्केट में निवेशक शेयरों की इश्यू प्राइस से अधिक कीमत पर लिस्टिंग की उम्मीद कर रहे हैं।
हालांकि, जीएमपी को लिस्टिंग पर मुनाफे की गारंटी नहीं मानना चाहिए। यह एक अनौपचारिक संकेतक है, जिसमें बाजार की धारणा, शेयरों की मांग और बाजार की परिस्थितियों के अनुसार बदलाव हो सकता है। शेयर की वास्तविक लिस्टिंग कीमत का फैसला स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार शुरू होने के बाद होगा।
जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट होने वाले हैं। आईपीओ का अलॉटमेंट पूरा हो चुका है। अब निवेशकों की नजर जीएमपी और शेयर बाजार के रुझान पर रहेगी, जिससे लिस्टिंग के संभावित प्रदर्शन का अंदाजा लगाया जा सके।
जियो प्लेटफॉर्म्स के 30,213 करोड़ रुपए के आईपीओ का अलॉटमेंट फाइनल हो चुका है। जिन निवेशकों ने इस आईपीओ में आवेदन किया था, वे ऑनलाइन अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए वे इश्यू के रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies) की वेबसाइट या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
मंगलवार, 27 अक्टूबर को सफल आवेदकों के डीमैट खातों में शेयर जमा किए जाने की उम्मीद है। वहीं, जिन निवेशकों को शेयर अलॉट नहीं हुए हैं, उनके रिफंड की प्रक्रिया शुरू की जाएगी या उनके खाते में ब्लॉक की गई रकम जारी कर दी जाएगी।