Jio Platforms IPO Listing: शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद Buy, Sell या Hold करें शेयर? एक्सपर्ट ने दी ये सलाह

Jio Platforms Share Price: शेयर बाजार में आज मचअवेटेड जियो फ्लेटफॉर्म्स का आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है। इसके शेयर आज सुबह 10 बजे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर ऐतिहासिक कदम रखेंगे। शेयर बाजार में इसके शानदार डेब्यू के संकेत मिल रहे हैं। बुधवार, 28 अक्टूबर को सुबह ग्रे मार्केट में जियो प्लेटफॉर्म्स का GMP 22 प्रतिशत लिस्टिंग गेन की तरफ इशारा कर रहा है। यानी, इसके संभावित लिस्टिंग इश्यू प्राइस के अपर बैंड 1119 रुपये के मुकाबले 1366 रुपये के आसपास होने की उम्मीद है। ऐसे में निवेशक पहले ही ट्रेडिंग सेशन में मुनाफा बनाकर बाहर निकल सकते हैं। हालांकि, मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि केवल शुरुआती गेन देखकर कोई भी अंतिम फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए।

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मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि निवेशकों को केवल लिस्टिंग गेन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपका फैसला हमेशा इस बात पर आधारित होना चाहिए कि आपका नजरिया कितने समय का है। लिस्टिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन कितनी वाजिब रहती है। इसके साथ ही कंपनी आने वाली तिमाहियों में अपनी कमाई की रफ्तार कैसे बनाए रखती है।

जियो फ्लेटफॉर्म्स शेयर की लिस्टिंग के बाद क्या करें निवेशक? SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक, "जो निवेशक लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का टार्गेट लेकर चल रहे हैं, उनके लिए Buy and Hold की स्ट्रैटजी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। बशर्ते शेयर की वैल्यूएशन अपनी उचित सीमाओं के भीतर रहे। उन्होंने अनुमान जताते हुए आगे कहा कि जिन लोगों को बड़ा लिस्टिंग प्रीमियम मिल रहा है, वे चाहें तो थोड़ा मुनाफा सुरक्षित करने के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। खासकर तब जब शेयर की कीमत उसकी वाजिब कीमत से काफी आगे निकल जाए। वहीं दूसरी ओर, जिन्हें आईपीओ में शेयर नहीं मिले हैं, उन्हें पहले दिन के उत्साह में खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है। उनके लिए समझदारी इसी में होगी कि वे शेयर के भाव और वैल्यूएशन के स्थिर होने का इंतजार करें। इसके बाद बायिंग का विचार बनाएं।

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इन ताकतों से तय होगा जियो का भविष्य एक्सपर्ट ओझा और सीमा श्रीवास्तव दोनों इस बात पर सहमत हैं कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म में निवेशकों को मजबूत रिटर्न देने की पर्याप्त क्षमता है। भारत के टेलीकॉम मार्केट में इसका जोरदार बढ़त, बड़ा डिजिटल ताना-बाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व क्लाउड कंप्यूटिंग के सेक्टर में उभरते अवसर इसके मजबूत इंजन हैं।

इसके अलावा, रणनीतिक रूप से टैरिफ दरों में बढ़ोतरी, लगातार बढ़ता डेटा उपभोग, और जियोफाइबर व जियोएयरफाइबर जैसी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज का एक्सपेंशन कंपनी के प्रति यूजर औसत राजस्व (ARPU) को मजबूत कर सकता है। इससे कंपनी के फ्री कैश फ्लो में भी रिकॉर्ड सुधार की उम्मीद की जा रही है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।