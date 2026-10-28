Jio Platforms IPO Listing today: कितने बजे बाजार में कदम रखेंगे जियो शेयर? जान लीजिए टाइमिंग

Jio Platforms IPO Listing Timing Today: शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को रिलायंस ग्रुप के समर्थन वाली कंपनी जियो-प्लेटफॉर्म्स के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 10 बजे कदम रखेंगे। इस 30,213 करोड़ रुपये के देश के सबसे बड़े पब्लिक इश्यू को प्राइमरी मार्केट में निवेशकों का जोरदार प्यार मिला था। अब ट्रेडिंग शुरू होने के साथ ही निवेशकों की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि उन्हें कितने प्रतिशत का लिस्टिंग गेन मिलेगा।
दलाल स्ट्रीट पर रिकॉर्ड लिस्टिंग से पहले जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) मजबूत डेब्यू की ओर इशारा कर रहा है। आज सुबह इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 247 रुपये या लगभग 22 प्रतिशत दर्ज किया गया। हालांकि, पिछले 25 कारोबारी सत्रों की बात करें, तो इस प्रीमियम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। यह लगातार 125 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा है। बता दें कि GMP मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि लिस्टिंग उसी भाव पर होगी। यह केवल अन-ऑफिशियल मार्केट के ट्रेंड्स को ट्रैक करता है।
GMP के आधार पर जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की संभावित लिस्टिंग 1,366 रुपये के आसपास होने की उम्मीद है, जबकि इसका अपर प्राइस बैंड 1119 रुपये था। यानी, निवेशकों को 22.07 प्रतिशत रिटर्न मिल सकता है।
कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट) महेश एम. ओझा के मुताबिक, यह स्टॉक शुरुआती सेशन में 20 से 22 फीसदी तक की बढ़त दे सकता है। आईपीओ के 1,119 रुपये के अपर प्राइस बैंड के आधार पर यह रेंज 1,343 रुपये से लेकर 1,365 रुपये प्रति शेयर बैठती है।
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