Jio Platforms IPO: जियो के IPO ने तोड़े सब रिकॉर्ड, 1 करोड़ आवेदन का आंकड़ा पार, निवेशकों को अब किस बात का इंतजार?

Jio Platforms IPO: जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का ऐतिहासिक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने से पहले ही एक और उपलब्धि हासिल कर चुका है। यह दुनिया का पहला ऐसा इश्यू बन गया है, जिसे 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन मिले हैं। अंतिम दिन बिडिंग बंद होने में अभी भी सात घंटे से ज़्यादा का समय बचा है।
इससे पहले का रिकॉर्ड भी एक भारतीय कंपनी, वारी एनर्जीज (Waaree Energies) के नाम था, जिसे अपनी तीन दिन की बिडिंग प्रक्रिया के दौरान 97 लाख आवेदन मिले थे। इसके बाद बजाज हाउसिंग फाइनेंस और भारत कोकिंग कोल का नंबर आता है, जिन्हें लगभग 90-90 लाख आवेदन मिले थे।
जियो प्लेटफॉर्म्स को अपने IPO के लिए पहले ही कुल ₹4 लाख करोड़ से ज्यादा की मांग मिल चुकी है, जिसमें एंकर निवेशकों से ₹2.5 लाख करोड़ और सार्वजनिक निवेशकों से ₹1.5 लाख करोड़ की मांग शामिल है। दोपहर 12:20 बजे तक, इस इश्यू को कुल ऑफर किए गए शेयरों के मुकाबले 7 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है।
इसमें सबसे आगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स (QIB) रहे हैं, जिनके लिए आरक्षित शेयरों के मुकाबले उन्हें 14.7 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए आरक्षित हिस्सा भी 10 गुना सब्सक्रिप्शन के करीब पहुंच गया है, जो अभी 9.67 गुना पर है।
CNBC TV18 में छपी खबर के मुताबिक, रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित हिस्से में भी पेश किए गए शेयरों की तुलना में 2 गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन मिला है। बोलियां ₹19,000 करोड़ या 2 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गई हैं। पात्र कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से को 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मौजूदा शेयरधारकों के हिस्से को 5.77 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
जियो प्लेटफॉर्म्स न सिर्फ 2026 का सबसे बड़ा IPO है, बल्कि यह भारत के पूंजी बाजार के इतिहास का भी सबसे बड़ा IPO है। ₹30,213 करोड़ का यह इश्यू पूरी तरह से इक्विटी का नया इश्यू है, जिसमें 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) शामिल नहीं है। IPO से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
IPO का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया है, और एक लॉट में 12 शेयर शामिल हैं। निवेशक आज शाम 7 बजे तक IPO के लिए बोली लगा सकते हैं। जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों का आवंटन सोमवार, 26 अक्टूबर को होगा, जबकि कंपनी के शेयर बुधवार, 29 अक्टूबर को शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.