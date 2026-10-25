Jio Platforms IPO Listing Date and Time: 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन, 250 GMP…जानिए लिस्टिंग डेट से लेकर प्रोफिट का गणित

Jio Platforms IPO Listing Date and Time: मुकेश अंबानी की कंपनी Jio के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की नजर अब शेयरों के अलॉटमेंट और लिस्टिंग डेट पर है। ₹30,213 करोड़ के इस इश्यू को निवेशकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली और आखिरी दिन तक यह कुल 22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP की बात करें, तो संकेत मिल रहा है कि शेयरों की लिस्टिंग इश्यू प्राइस से करीब 22% ऊपर हो सकती है। हालांकि, ये सिर्फ अनुमान है। आइए जानते हैं जियो आईपीओ के लेकर निवेशकों के मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब

Jio Platforms के आईपीओ की कब होगी लिस्टिंग? Jio Platforms के शेयर NSE और BSE पर 28 अक्टूबर 2026 को लिस्ट होने वाले हैं। वहीं शेयरों का अलॉटमेंट 26 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। उसके बाद ही निवेशकों के डिमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट होंगे। अगर आपको जियो का अलॉटमेंट होता है, तो आपको 27 अक्टूबर को शेयर अपने डिमेट अकाउंट में दिखने लगेंगे। वहीं अगर आपको शेयर का अलॉटमेंट नहीं होता है, तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। वहीं अगर शेयर के लिस्टिंग के वक्त की बात करें, तो भारतीय शेयर बाजार में आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन स्पेशल प्री-ओपन सेशन होता है और सुबह 10 बजे शेयर लिस्ट होते हैं।

कितने रुपये पर लिस्ट हो सकता है Jio का शेयर? अगर आज के जीएमपी की बात करें, तो 25 अक्टूबर 2026 को ग्रे मार्केट अपडेट में Jio Platforms के IPO का GMP 250 चल रहा है। वहीं कंपनी के आईपीओ का अपर प्राइस बैंड ₹1,119 प्रति शेयर है। अगर अपर प्राइस को जीएमपी से देखा जाए,तो ₹250 के GMP के आधार पर ये कीमत ₹1,369 हो जाती है।

विवरण आंकड़े आईपीओ का अपर प्राइस बैंड ₹ 1,119 25 अक्टूबर का रिपोर्टेड GMP ₹ 247– ₹ 250 अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹ 1,366– ₹ 1,369 संभावित लिस्टिंग गेन करीब 22.1%–22.3% लॉट साइज 12 शेयर एक लॉट की आवेदन राशि ₹ 13,428

Jio आईपीओ से निवेशकों को कितना हो सकता है मुनाफा? अगर GMP के संकेत सही साबित होते हैं, तो निवेशकों को एक लॉट पर 3000 रुपये की कमाई हो सकती है। बता दें कि Jio Platforms IPO का लॉट साइज 12 शेयरों का है। निवेशकों को अपर प्राइस बैंड ₹1,119 के हिसाब से एक लॉट के लिए ₹13,428 का निवेश करना होता है। अगर 250 जीएमपी के अनुसार शेयर लिस्ट होते हैं, तो ₹1,369 की अनुमानित लिस्टिंग प्राइस बनती है। ऐसे मं एक लॉट पर संभावित गेन ₹3,000 तक पहुंच सकता है।

अनुमानित लिस्टिंग प्राइस प्रति शेयर अंतर 12 शेयरों पर संभावित गेन ₹ 1,366 ₹ 247 ₹ 2,964 ₹ 1,369 ₹ 250 ₹ 3,000

22.19 गुना सब्सक्राइब हुआ Jio के आईपीओ का इश्यू Jio Platforms IPO को सब्सक्रिप्शन के आखिरी दिन यानी 23 अक्टूबर तक कुल 22.19 गुना बोलियां मिलीं। संस्थागत निवेशकों की ओर से सबसे ज्यादा मांग देखने को मिली।

निवेशक श्रेणी सब्सक्रिप्शन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) 70.55 गुना नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) 14 गुना रिटेल निवेशक 2.72 गुना कर्मचारी आरक्षण 2.93 गुना शेयरधारक आरक्षण 7.6 गुना कुल सब्सक्रिप्शन 22.19 गुना

30,213 करोड़ के IPO से जुटाई रकम का क्या होगा? Jio Platforms के आईपीओ का कुल आकार ₹30,213 करोड़ है। इश्यू के तहत 27 करोड़ नए शेयर जारी किए गए हैं। कंपनी की ओर से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा उसकी मटेरियल सब्सिडियरी Reliance Jio Infocomm Limited (RJIL) के कुछ बकाया कर्जों भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाना है।