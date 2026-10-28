जियो की लिस्टिंग के दिन अंबानी के शेयरों पर दबाव, रिलायंस 2% और जियो फाइनेंशियल 1% लुढ़का, निवेशकों का मूड क्यों बदला?

Jio Financial Services and Reliance Industries shares slip: जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत के बीच जियो फाइनेंशियल सर्विसेस के शेयर सुर्खियों में आ गए हैं। बुधवार के कारोबारी सत्र में, जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO लिस्टिंग के बीच जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर की कीमत में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट आई। रिलायंस का यह शेयर आज NSE पर ₹207.24 के भाव पर खुला और 28 अक्टूबर को इंट्राडे में ₹204.16 के निचले स्तर तक पहुंच गया।

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इधर बुधवार, 28 अक्टूबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 2% की गिरावट आई। ऐसा तब हुआ जब निवेशकों का ध्यान इस स्टॉक पर केंद्रित था, क्योंकि कंपनी की सब्सिडियरी, जियो प्लेटफॉर्म्स, स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गई थी।

जियो की बाजार में धमाकेदार एंट्री रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म्स का ₹30,213 करोड़ का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) आज BSE और NSE पर लिस्ट हुआ। जिन लोगों को शेयर अलॉट हुए थे, उन्हें लिस्टिंग पर लगभग 21% का फायदा मिला। दोनों एक्सचेंजों पर शेयर ₹1,358 के भाव पर खुले, जबकि IPO के लिए तय ऊपरी प्राइस बैंड ₹1,119 प्रति इक्विटी शेयर था। हालांकि, बाजार के जानकारों का मानना ​​है कि जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों पर असर तुरंत पड़ने के बजाय अप्रत्यक्ष होने की संभावना है।

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जानिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों खरीदना, बेचना या होल्ड करना चाहिए लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड, गौरव गर्ग ने मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेश करने वाले मौजूदा निवेशकों को सलाह दी है कि वे इस स्टॉक को होल्ड करना जारी रखें, बशर्ते यह उनके जोखिम उठाने की क्षमता (रिस्क एपेटाइट) के अनुरूप हो। वहीं, नए निवेशकों को चाहिए कि वे केवल जियो प्लेटफॉर्म्स IPO को लेकर बने सेंटिमेंट के आधार पर खरीदारी करने के बजाय, कीमतों में गिरावट (करेक्शन) के दौरान चरणों में निवेश करने पर विचार करें।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई गिरावट जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर BSE पर ₹1,195.50 प्रति शेयर के भाव पर खुले। कारोबार के दौरान ये ₹1,204 के हाई लेवल और ₹1,175 के निचले स्तर तक पहुंचे। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के बाद, रिलायंस ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर ₹28.9 लाख करोड़ हो गया।

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रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर एक्सपर्ट की राय SBI सिक्योरिटीज में तकनीकी और डेरिवेटिव रिसर्च के प्रमुख सुदीप शाह ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी डाउनट्रेंड (गिरावट के रुझान) में है और यह डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर प्रमुख मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हाल ही में यह शेयर अपने 34 EMA की ओर बढ़ा था, लेकिन इसे भारी रुकावट (रेजिस्टेंस) का सामना करना पड़ा, जिसके चलते इसमें फिर से गिरावट शुरू हो गई है।

शाह ने बताया कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स (ADX) पर नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (DI-) पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर (DI+) के ऊपर बना हुआ है। इससे मंदी के रुझआन मिल रहे हैं। उन्होंने ₹1,140– ₹1,150 का तत्काल सपोर्ट जोन है। अगर कीमत इस दायरे के नीचे स्पष्ट रूप से और लगातार बनी रहती है, तो कमजोरी और बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ, ₹1,210– ₹1,220 का दायरा तत्काल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है।

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इस बीच, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में इक्विटी टेक्निकल रिसर्च के प्रमुख रुचित जैन ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रही है, जिसमें स्टॉक में समय-आधारित करेक्शन (time-based correction) देखने को मिल रहा है। उन्होंने ₹1,100– ₹1,150 के स्तर को एक अहम पोजीशनल सपोर्ट ज़ोन बताया और कहा कि अगर स्टॉक गिरकर इस रेंज के करीब आता है, तो लॉन्ग-टर्म निवेशक खरीदारी के मौकों पर नजर रख सकते हैं।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।