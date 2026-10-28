Jio Platforms Share Price: Jio प्लेटफॉर्म्स ₹100 चढ़ा या फिसला, तो रिलायंस के शेयर का क्या होगा? एक्सपर्ट से समझें गणित

Jio Platforms Share Price: जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में दमदार एंट्री के बाद अब निवेशकों की नजर सिर्फ इस नए शेयर पर नहीं, बल्कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के भाव पर पड़ने वाले असर पर भी है। इसकी वजह है रिलायंस इंडस्ट्रीज की जियो प्लेटफॉर्म्स में बड़ी हिस्सेदारी। जियो के शेयर में होने वाला उतार-चढ़ाव रिलायंस के वैल्यूएशन को भी प्रभावित कर सकता है। दरअसल, जियो प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस नई लिस्ट हुई रिलायंस ग्रुप कंपनी में लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी है।
बता दें कि अपनी पैरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) से अलग होने के बाद, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर NSE और BSE पर लिस्ट हो गए हैं। इस बंटवारे के बावजूद, जियो प्लेटफॉर्म्स में RIL की हिस्सेदारी लगभग दो-तिहाई है। ₹1,358 प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट होने के बाद, जियो प्लेटफॉर्म्स का मार्केट कैप लगभग ₹12.50 लाख करोड़ हो गया है। जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग के बाद, इसमें RIL की हिस्सेदारी लगभग 65% है। इस तरह, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो, जियो प्लेटफॉर्म्स में RIL का मार्केट कैप लगभग ₹8.125 लाख करोड़ है।
अविनाश मेंटर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि कोई पैरेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के मुकाबले लगभग 15% से 20% डिस्काउंट पर ट्रेड करती है। इसलिए जियो प्लेटफॉर्म्स के मार्केट कैप को बिल्कुल वैसा ही नहीं मानना चाहिए, जो पैरेंट कंपनी की हिस्सेदारी के हिसाब से हो रहा है। इस तरह से जियो प्लेटफॉर्म्स का वह सटीक मार्केट कैप, जिसका असर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों पर पड़ेगा, लगभग ₹6.50 लाख करोड़ होगा।
गोरक्षकर ने आगे कहा कि आज NSE पर रिलायंस के शेयर की कीमत लगभग ₹1,175 प्रति शेयर है। इसका मार्केट कैप लगभग ₹16 लाख करोड़ है। RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स के ₹6.50 लाख करोड़ के मार्केट कैप और रिलायंस के शेयरों की तुलना करें, तो जियो प्लेटफॉर्म्स का यह ₹6.50 लाख करोड़ का अतिरिक्त मार्केट कैप होगा। ऐसे में यह रिलायंस के शेयर की कीमत के लगभग ₹477 [(1175/16) x ₹6.50] के बराबर होगा।
अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर की मजबूत शुरुआत को देखते हुए, यह उम्मीद की जा सकती है कि मध्यम अवधि में रिलायंस के शेयर की कीमत में लगभग ₹477 प्रति शेयर की बढ़ोतरी हो सकती है। यह करीब ₹1,650 तक पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए जियो प्लेटफॉर्म्स ऊंचे स्तरों पर बना रहे।
आइये अब जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में ₹100 प्रति शेयर के उतार-चढ़ाव का रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों पर पड़ने वाले असर को समझते हैं। इस बारे में अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि RIL के शेयर की कीमत में ₹477 की बढ़ोतरी, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों की ₹1358 की लिस्टिंग कीमत की वजह से है। इसलिए, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में ₹100 के उतार-चढ़ाव का मतलब होगा कि रिलायंस के शेयरों में भी उसी दिशा में लगभग ₹35 [( ₹477 / ₹1358) x 100] प्रति शेयर का उतार-चढ़ाव आएगा।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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