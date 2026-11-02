Jio Platforms Share: मार्केट में कदम रखते ही शेयरों ने काटा गदर, Q2 रिजल्ट्स के बाद शेयरों में जोरदार उछाल

Jio Platforms Share Price: शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग के बाद के पहले ही हफ्ते में जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कराया है। सोमवार को कंपनी के शेयरों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 3.1 प्रतिशत तक की तेजी के साथ 1,476 रुपये के लेवल पर इंट्रा-डे हाई हिट किए। बाजार के इस शानदार एक्शन के पीछे कंपनी के दमदार तिमाही नतीजे हैं।

जियो प्लेटफॉर्म्स Q2 रिजल्ट्स चालू वित्त वर्ष 2027 में जियो प्लेटफॉर्म्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% बढ़कर 8,389 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ऑपरेशन से रेवेन्यू में भी 11% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 40,475 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 36,332 करोड़ रुपये था। तिमाही-दर-तिमाही प्रदर्शन को देखें तो कंपनी का मुनाफा जून तिमाही के 7,765 करोड़ रुपये से 8% सुधरा है, जबकि रेवेन्यू में 3% की बढ़त देखने को मिली। वहीं कंपनी का EBITDA 17% उछलकर 54.1% मार्जिन पर पहुंच गया।

जियो के डेटा कंज्प्शन ने बनाया रिकॉर्ड अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने आगे बताया कि जियो के नेटवर्क पर प्रति व्यक्ति मंथली डेटा कंज्प्शन 44.2GB दर्ज की गई है। कुल डेटा ट्रैफिक में 22% का सालाना इजाफा हुआ। कंपनी की प्रति यूजर औसत कमाई यानी ARPU भी बढ़कर 218.8 रुपये पर पहुंच गई। हालांकि, ब्रॉडबैंड कस्टमर के लिए दिए गए ऑफर्स की वजह से यह बढ़त सीमित रही, लेकिन लगातार बढ़ते 5G इस्तेमाल ने नेटवर्क के फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाए रखा है।

जियो के 30 करोड़ से ज्यादा 5G नेटवर्क कस्टमर्स कंपनी ने आगे बताया कि पिछली तिमाही में जियो ने 91 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि यूजर्स का मंथली छंटनी दर (Churn) महज 1.6% पर स्थिर रहा। मौजूदा समय में जियो का 5G नेटवर्क 30 करोड़ कस्टमर्स तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही कुल वायरलेस डेटा का 56% हिस्सा अकेले 5G नेटवर्क संभाल रहा है। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेगमेंट में कुल ग्राहक संख्या 3 करोड़ हो गई है, जिसमें 1.51 करोड़ ग्राहकों के साथ जियो एयरफाइबर (Jio AirFiber) ने तीन-चौथाई से ज्यादा की हिस्सेदारी निभाई है।