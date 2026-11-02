सब्सक्राइब

Jio Platforms Share: मार्केट में कदम रखते ही शेयरों ने काटा गदर, Q2 रिजल्ट्स के बाद शेयरों में जोरदार उछाल

Jio Platforms Share Price: शानदार लिस्टिंग के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में जोरदार तेजी जारी है। आज सुबह इसके शेयर 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई है। 

Shivam Shukla
पब्लिश्ड2 Nov 2026, 10:35 AM IST
Prefer Liveminton Google
Jio Platforms Share: मार्केट में कदम रखते ही शेयरों ने काटा गदर, शेयरों में उछाल (AI-Image)
Jio Platforms Share: मार्केट में कदम रखते ही शेयरों ने काटा गदर, शेयरों में उछाल (AI-Image)
AI Quick Read

Jio Platforms Share Price: शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग के बाद के पहले ही हफ्ते में जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कराया है। सोमवार को कंपनी के शेयरों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 3.1 प्रतिशत तक की तेजी के साथ 1,476 रुपये के लेवल पर इंट्रा-डे हाई हिट किए। बाजार के इस शानदार एक्शन के पीछे कंपनी के दमदार तिमाही नतीजे हैं।

Advertisement

जियो प्लेटफॉर्म्स Q2 रिजल्ट्स

चालू वित्त वर्ष 2027 में जियो प्लेटफॉर्म्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% बढ़कर 8,389 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ऑपरेशन से रेवेन्यू में भी 11% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 40,475 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 36,332 करोड़ रुपये था। तिमाही-दर-तिमाही प्रदर्शन को देखें तो कंपनी का मुनाफा जून तिमाही के 7,765 करोड़ रुपये से 8% सुधरा है, जबकि रेवेन्यू में 3% की बढ़त देखने को मिली। वहीं कंपनी का EBITDA 17% उछलकर 54.1% मार्जिन पर पहुंच गया।

जियो के डेटा कंज्प्शन ने बनाया रिकॉर्ड

अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने आगे बताया कि जियो के नेटवर्क पर प्रति व्यक्ति मंथली डेटा कंज्प्शन 44.2GB दर्ज की गई है। कुल डेटा ट्रैफिक में 22% का सालाना इजाफा हुआ। कंपनी की प्रति यूजर औसत कमाई यानी ARPU भी बढ़कर 218.8 रुपये पर पहुंच गई। हालांकि, ब्रॉडबैंड कस्टमर के लिए दिए गए ऑफर्स की वजह से यह बढ़त सीमित रही, लेकिन लगातार बढ़ते 5G इस्तेमाल ने नेटवर्क के फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाए रखा है।

Advertisement

जियो के 30 करोड़ से ज्यादा 5G नेटवर्क कस्टमर्स

कंपनी ने आगे बताया कि पिछली तिमाही में जियो ने 91 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि यूजर्स का मंथली छंटनी दर (Churn) महज 1.6% पर स्थिर रहा। मौजूदा समय में जियो का 5G नेटवर्क 30 करोड़ कस्टमर्स तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही कुल वायरलेस डेटा का 56% हिस्सा अकेले 5G नेटवर्क संभाल रहा है। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेगमेंट में कुल ग्राहक संख्या 3 करोड़ हो गई है, जिसमें 1.51 करोड़ ग्राहकों के साथ जियो एयरफाइबर (Jio AirFiber) ने तीन-चौथाई से ज्यादा की हिस्सेदारी निभाई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author

Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More

Advertisement
होममार्केटJio Platforms Share: मार्केट में कदम रखते ही शेयरों ने काटा गदर, Q2 रिजल्ट्स के बाद शेयरों में जोरदार उछाल
अगला लेख पढ़ें
OPEN IN APP
HomeMarketsPortfolioPremiumGet App