Jio Platforms Share: मार्केट में कदम रखते ही शेयरों ने काटा गदर, Q2 रिजल्ट्स के बाद शेयरों में जोरदार उछाल

Jio Platforms Share Price: शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग के बाद के पहले ही हफ्ते में जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) ने निवेशकों को तगड़ा मुनाफा कराया है। सोमवार को कंपनी के शेयरों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 3.1 प्रतिशत तक की तेजी के साथ 1,476 रुपये के लेवल पर इंट्रा-डे हाई हिट किए। बाजार के इस शानदार एक्शन के पीछे कंपनी के दमदार तिमाही नतीजे हैं।

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जियो प्लेटफॉर्म्स Q2 रिजल्ट्स चालू वित्त वर्ष 2027 में जियो प्लेटफॉर्म्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14% बढ़कर 8,389 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। ऑपरेशन से रेवेन्यू में भी 11% की जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 40,475 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 36,332 करोड़ रुपये था। तिमाही-दर-तिमाही प्रदर्शन को देखें तो कंपनी का मुनाफा जून तिमाही के 7,765 करोड़ रुपये से 8% सुधरा है, जबकि रेवेन्यू में 3% की बढ़त देखने को मिली। वहीं कंपनी का EBITDA 17% उछलकर 54.1% मार्जिन पर पहुंच गया।

जियो के डेटा कंज्प्शन ने बनाया रिकॉर्ड अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने आगे बताया कि जियो के नेटवर्क पर प्रति व्यक्ति मंथली डेटा कंज्प्शन 44.2GB दर्ज की गई है। कुल डेटा ट्रैफिक में 22% का सालाना इजाफा हुआ। कंपनी की प्रति यूजर औसत कमाई यानी ARPU भी बढ़कर 218.8 रुपये पर पहुंच गई। हालांकि, ब्रॉडबैंड कस्टमर के लिए दिए गए ऑफर्स की वजह से यह बढ़त सीमित रही, लेकिन लगातार बढ़ते 5G इस्तेमाल ने नेटवर्क के फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाए रखा है।

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जियो के 30 करोड़ से ज्यादा 5G नेटवर्क कस्टमर्स कंपनी ने आगे बताया कि पिछली तिमाही में जियो ने 91 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जबकि यूजर्स का मंथली छंटनी दर (Churn) महज 1.6% पर स्थिर रहा। मौजूदा समय में जियो का 5G नेटवर्क 30 करोड़ कस्टमर्स तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही कुल वायरलेस डेटा का 56% हिस्सा अकेले 5G नेटवर्क संभाल रहा है। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेगमेंट में कुल ग्राहक संख्या 3 करोड़ हो गई है, जिसमें 1.51 करोड़ ग्राहकों के साथ जियो एयरफाइबर (Jio AirFiber) ने तीन-चौथाई से ज्यादा की हिस्सेदारी निभाई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।