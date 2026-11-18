Jio Platforms Share Price: देश के सबसे बड़े आईपीओ (IPO) के जरिए शेयर बाजार में कदम रखने वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 1,119 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयरों में अब तक 26 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज कर चुके हैं। जिन रिटेल इन्वेस्टर्स को इस सार्वजनिक पेशकश में शेयर अलॉट हुए थे, उनके पोर्टफोलियो में जबरदस्त मुनाफा दिख रहा है। हालांकि, इस धमाकेदार शुरुआत के बाद अब निवेशकों के मन में एक सवाल है कि क्या यह रैली जारी रहेगी या फिर प्रॉफिट बुकिंग करना ठीक रहेगा?

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आज लाल निशान में बंद हुआ शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो BSE पर जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर 1,399.70 रुपये के लेवल पर खुला। दिन भर इसमें उतार-चढ़ाव देखने को मिला और स्टॉक ने 1,413.95 रुपये का अपर लेवल छूने के बाद 0.51 प्रतिशत गिरावट के साथ 1,388.05 के लेवल पर बंद हुआ।

धमाकेदार लिस्टिंग को तिमाही नतीजों ने दिया सहारा जियो प्लेटफॉर्म्स ने 28 अक्टूबर 2026 को NSE और BSE पर डेब्यू किया था। कंपनी का 30,188 करोड़ रुपये का IPO देश का सबसे बड़ा आईपीओ था। लिस्टिंग के दिन ही इसने 21.36 फीसदी के प्रीमियम के साथ 1,358 रुपये पर दस्तक दी और पहले ही दिन 1,419 रुपये पर बंद होकर लगभग 27 फीसदी का मुनाफा दे दिया। लिस्टिंग के बाद जारी अपने पहले तिमाही नतीजों में कंपनी ने कमाई और मुनाफे दोनों में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है। नए ग्राहकों के जुड़ने, प्रति यूजर औसत कमाई (ARPU) बढ़ने और डिजिटल सर्विसेज के विस्तार ने कंपनी की वित्तीय सेहत को सुधारा है।

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कर्ज में हुई कमी, बैलैंस शीट हुई मजबूत जियो प्लेटफॉर्म्स ने IPO से जुटाई गई कैपिटल का बड़ा हिस्सा अपनी बैलेंस शीट को सुधारने में लगाया है। कुल जुटाई गई रकम में से 27,500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल इसकी सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कुछ एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोअरिंग को समय से पहले चुकाने के लिए किया गया है।

क्या करें निवेशक? SAHI के रिसर्च हेड गौरव अरोड़ा के मुताबिक, 1,358 रुपये पर लिस्ट होने के बाद शेयर ने करीब 1,490 रुपये का हाई लेवल हिट किया था। इसके बाद से स्टॉक में उतार-चढ़ाव के बीच एक कंसोलिडेशन का दौर देखा जा रहा है। शेयर फिलहाल 1,400 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है, जो अपने इश्यू प्राइस से लगभग 25 फीसदी ऊपर है। लेकिन लिस्टिंग के बाद बने अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 6 फीसदी नीचे है। टेक्निकल चार्ट पर इसके लिए 1,385 रुपये का लेवल एक अहम सपोर्ट है, जबकि ऊपरी स्तर पर 1,435 रुपये पर इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है।"

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उन्होंने आगे कहा, "यह शेयर 1,435 रुपये के लेवल को मजबूती से पार कर लेता है, तो बाजार में नई खरीदारी का साफ संकेत मिलेगा। वहीं, जिन निवेशकों के पास पहले से यह शेयर मौजूद है, उन्हें अपने मुनाफे बुक करने के लिए 1,385 रुपये के स्तर पर कड़ी नजर बनाए रखनी चाहिए।"

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।