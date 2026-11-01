Jio Platforms vs Airtel: जियो की 28% छलांग के बाद एयरटेल पर भी नजर, एक्सपर्ट से जानें किस टेलीकॉम शेयर का पलड़ा भारी

Jio Platforms vs Bharti Airtel shares: जियो प्लेटफॉर्म्स की शेयर बाजार में एंट्री ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल दी है। मजबूत लिस्टिंग और उसके बाद शेयर में आई तेजी के बाद निवेशकों का फोकस बढ़ा है। अब बाजार में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जियो की ग्रोथ की कहानी में निवेश करना बेहतर होगा या फिर भारती एयरटेल जैसे स्थापित टेलीकॉम शेयर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए?

28 अक्टूबर को बाजार में कदम रखने के बाद से, जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयरों में उनके इश्यू प्राइस ₹1,119 के मुकाबले लगभग 28 फीसदी की तेजी आई है। इससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹13.18 लाख करोड़ हो गया है। यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत की दूसरी सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी बन गई है। इस शानदार शुरुआत और उसके बाद हुई बढ़त से पहले, कंपनी का IPO आया था। इसमें पेश किए गए शेयरों के मुकाबले 22.19 गुना बोलियां (बिड्स) मिली थीं।

भारती एयरटेल और जियो में अंतर इस बीच, भारती एयरटेल ने लंबे समय में एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। पिछले एक दशक में इसके शेयरों ने 586.10% और पिछले पांच वर्षों में 187.07% का रिटर्न दिया है। हालांकि, 2026 में अब तक यह स्टॉक 6.64% नीचे चल रहा है। जहां जियो का वैल्यूएशन काफी अधिक है, वहीं एयरटेल की कमाई का ट्रैक रिकॉर्ड काफी मजबूत है। ऐसे में, निवेशकों को अभी किस टेलीकॉम स्टॉक पर विचार करना चाहिए? आइये जानते हैं इस बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है।

निवेशकों को किस टेलीकॉम कंपनी के शेयर खरीदना चाहिए? SAHI के रिसर्च हेड गौरव अरोड़ा ने कहा कि जियो की लिस्टिंग के बाद निवेशकों के सामने सवाल सिर्फ कंपनी की ग्रोथ का नहीं, बल्कि मौजूदा कीमत पर मिलने वाले संभावित रिटर्न का भी है। उनका कहना है कि इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनियों के लिए लंबे समय तक अर्थव्यवस्था से बहुत तेज ग्रोथ हासिल करना आसान नहीं होता। ऐसे में निवेशकों को रिटर्न की उम्मीदों को व्यावहारिक रखना चाहिए।

अरोड़ा ने जियो के करीब 53 करोड़ ग्राहकों और लगभग ₹215 के मासिक ARPU का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भले ही अमेरिका में टेलीकॉम ऑपरेटरों का ARPU 45 डॉलर या उससे अधिक है, लेकिन इस अंतर को यह मान लेना गलत होगा कि अभी भी कीमतें बढ़ाने की काफी गुंजाइश बची हुई है। यह अंतर मुख्य रूप से दोनों देशों के लोगों की आय के स्तर में भारी फर्क के कारण है। एक औसत अमेरिकी की कमाई एक औसत भारतीय की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक है।

जियो और एयरटेल निवेश के लिए अलग हैं चॉइस कैपिटल एडवाइजर्स के डायरेक्टर रतीराज तिबरेवाल (Ratiraj Tibrewal) ने कहा कि जियो और भारती एयरटेल दोनों ही बेहतरीन बिजनेस हैं, लेकिन निवेश के नजरिए से ये एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जियो को बड़े ग्राहक आधार, 5G नेटवर्क, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस और क्लाउड, एंटरप्राइज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी डिजिटल सेवाओं से आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। हालांकि, इन सेवाओं से बड़े स्तर पर कमाई बढ़ाना अभी कंपनी के लिए अहम चुनौती है। जियो की निवेश संबंधी कहानी इस बात पर भी निर्भर करेगी कि कंपनी ARPU में कितना सुधार करती है, कैश फ्लो कितना बढ़ाती है और कर्ज को किस गति से कम करती है।

शेयर खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान उन्होंने चेतावनी दी कि सिर्फ जियो की लिस्टिंग को ही स्टॉक खरीदने का आधार नहीं माना जाना चाहिए। इसके बजाय, निवेशकों को दोनों कंपनियों की तुलना कई पैमानों पर करनी चाहिए, जैसे कि अगले दो-तीन वर्षों में उनकी कमाई में होने वाली वृद्धि, ग्रोथ के मुकाबले EV/EBITDA वैल्यूएशन, फ्री कैश फ्लो यील्ड, कैपिटल एम्प्लॉयड पर रिटर्न, और ग्राहकों को खोए बिना टैरिफ बढ़ाने की उनकी क्षमता।