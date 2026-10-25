Jio vs Paras Healthcare GMP, Subscription Race: जियो या पारस हेल्थकेयर… सब्सक्रिप्शन और जीएमपी की रेस में कौन आगे?

Jio vs Paras Healthcare IPO Subscription Status: शेयर बाजार में आईपीओ के जरिए कमाई करने वाले निवेशकों की नजर Jio Platforms और Paras Healthcare के IPO पर टिकी हुई है। दोनों कंपनियों के आईपीओ 21 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुले थे, लेकिन निवेशकों की दिलचस्पी के मामले में दोनों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिला। Jio Platforms के आईपीओ को पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वहीं Paras Healthcare के इश्यू की रफ्तार धीमी रही। आइए जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन की रेस में कौन आगे चल रहा है।
|Investor Category
|Subscriptions Times
|Qualified Institutional Buyers (QIBs ex-anchors)
|3.09x
|Non Institutional Investors (NIIs)
|0.66x
|Retail Individual Investors (RIIs)
|2x
|Date
|QIBs (ex-anchors)
|NIIs
|RIIs
|Total
|Day 1 (21 Oct 2026)
|N.A.
|0.08x
|0.69x
|0.15x
|Day 2 (22 Oct 2026)
|0.06x
|0.25x
|1.31x
|0.34x
|Day 3 (23 Oct 2026)
|3.09x
|0.66x
|2x
|2.23x
Paras Healthcare के आईपीओ का प्राइस बैंड ₹660 से ₹693 प्रति शेयर है। इसका लॉट साइज 21 शेयरों का है। ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से रिटेल निवेशक को एक लॉट के लिए ₹14,553 लगाने होंगे।
|Investor Category
|Subscriptions Times
|Qualified Institutional Buyers (QIBs ex-anchors)
|70.55x
|Non Institutional Investors (NIIs)
|14x
|Retail Individual Investors (RIIs)
|2.72x
|Employee Reserved
|2.93x
|Reservation Portion Shareholder
|7.6x
|Date
|QIBs (ex-anchors)
|NIIs
|RIIs
|Reservation Portion Shareholder
|Total
|Day 1 (21 Oct 2026)
|9.42x
|1.68x
|0.72x
|1.45x
|3.16x
|Day 2 (22 Oct 2026)
|13.29x
|5.97x
|1.54x
|4.05x
|5.57x
|Day 3 (23 Oct 2026)
|70.55x
|14x
|2.72x
|7.6x
|22.19x
Jio Platforms के आईपीओ का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर है। हालांकि, दिए गए आंकड़ों में न्यूनतम आवेदन राशि ₹13,428 बताई गई है, जिसे आवेदन से पहले आधिकारिक इश्यू डिटेल्स से जांचना चाहिए।
जियो और Paras Healthcare के आईपीओ की तुलना करें, तो Jio Platforms का आईपीओ दोनों मोर्चों पर आगे दिखाई देता है। आज 25 अक्टूबर को जियो के आईपीओ का जीएमपी 250 पर है, जबकि Paras Healthcare के आईपीओ का जीएमपी 10 रुपये है।हालांकि, निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए कि GMP अनौपचारिक ग्रे मार्केट का संकेत है, इसे लिस्टिंग प्राइस की गारंटी नहीं समझना चाहिए।
Disclaimer: ये लेख लाइव मिंट को दिए गए शंकर शर्मा के इंटरव्यू पर आधारित है। जरूरी नहीं कि मिंट हिंदी भी इस राय से सहमत हो। निवेश संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी उत्तरदायी नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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