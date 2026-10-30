Jio Platform Q2 Results: बंपर लिस्टिंग के बाद पहला नतीजा, मुनाफा 14% बढ़कर ₹8,389 करोड़, रेवेन्यू 11% उछला

Jio Platform Q2 Results: जियो प्लेटफॉर्म्स के सितंबर तिमाही में मुनाफे में सालाना आधार पर 14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़कर 8,389 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 11.3 फीसदी बढ़कर 47,485 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि में 42,652 करोड़ रुपये था। इस तिमाही के दौरान EBITDA बढ़कर 21,879 करोड़ रुपये हो गया।

GST की वसूली को शामिल करने के बाद, ऑपरेशंस से रेवेन्यू 40,475 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की सितंबर तिमाही के 36,332 करोड़ रुपये से 11.4 फीसदी अधिक है। कुल आय एक साल पहले के 36,986 करोड़ रुपये से बढ़कर 41,453 करोड़ रुपये हो गई। सितंबर तिमाही में कुल खर्च बढ़कर 30,194 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 27,049 करोड़ रुपये था।

डिजिटल सेवाओं से नतीजे मजबूत - आकाश अंबानी वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में, जियो प्लेटफॉर्म्स ने 79,648 करोड़ रुपये का ऑपरेशंस से राजस्व दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 71,364 करोड़ रुपये से 11.6 फीसदी अधिक है। टैक्स के बाद का मुनाफा (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) 11.5 फीसदी बढ़कर 16,151 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की इसी अवधि में यह 14,489 करोड़ रुपये था।

जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश एम. अंबानी ने कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स परिवार में हम अपने नए शेयरधारकों का दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि अब हम एक लिस्टेड कंपनी के रूप में एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं। इस तिमाही के नतीजे हमारे 5G नेटवर्क की मजबूती और हमारी ब्रॉडबैंड और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती पहुंचसे मजबूती आई है।

ARPU में 3.5% की बढ़ोतरी जियो का ARPU सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 3.5% बढ़कर 218.8 रुपये हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 211.4 रुपये था। जून तिमाही में जियो का ARPU 215.6 रुपये था। इसी तरह तिमाही आधार पर भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के लिए ARPU में सुधार अहम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि प्रत्येक ग्राहक से औसतन कितनी कमाई हो रही है। हालांकि, फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ग्राहकों को दिए गए प्रचार संबंधी ऑफर्स ने इस बढ़ोतरी के फायदे में मामूली कमी आई है। प्रति ग्राहक मासिक डेटा खपत 14.2% बढ़कर 44.2 GB हो गई, जबकि कुल डेटा ट्रैफ़िक 22.1% बढ़कर 71.3अरब GB हो गया।

जियो के ग्राहक आधार में 7.1% की बढ़ोतरी सितंबर 2026 के अंत तक जियो का कुल ग्राहक आधार सालाना आधार पर 7.1% बढ़कर 54.24 करोड़ हो गया। जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी ने 91 लाख नए ग्राहक जोड़े। पिछले साल की समान तिमाही में यह संख्या 83 लाख थी। कंपनी के ग्राहकों के नेटवर्क छोड़ने की मासिक दर यानी चर्न (churn) रेट भी घटकर 1.6% रह गई, जो एक साल पहले 1.9% थी। यह कंपनी के ग्राहक आधार को बनाए रखने के लिहाज से सकारात्मक संकेत है।

सितंबर 2026 तक, कंपनी का ग्राहक आधार सालाना आधार पर 7.1% बढ़कर 542.4 मिलियन हो गया। इस तिमाही के दौरान 9.1 मिलियन नए ग्राहक जुड़े, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 8.3 मिलियन नए ग्राहक जुड़े थे।

5G ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ के पार जियो के 5G कारोबार की लगातार बढ़ोतरी जारी है। सितंबर 2026 तक कंपनी के 5G ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ पहुंच गई। पिछले 12 महीनों में इसमें 6.6 करोड़ ग्राहकों की बढ़ोतरी हुई। कंपनी के कुल वायरलेस डेटा ट्रैफिक में 5G की हिस्सेदारी करीब 56% रही। वहीं, प्रति ग्राहक मासिक डेटा खपत 14.2% बढ़कर 44.2 GB हो गई।

कुल डेटा ट्रैफिक सालाना आधार पर 22.1% बढ़कर 71.3 अरब GB पहुंच गया। फिक्स्ड ब्रॉडबैंड बिजनेस में भी कंपनी अपना दायरा बढ़ा रही है। सितंबर के आखिरी तक जियो के फिक्स्ड ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 3 करोड़ हो गई। इनमें एयरफाइबर के 1.51 करोड़ ग्राहक शामिल थे।