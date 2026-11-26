JP Morgan Stock Market Forecast: अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि भारतीय शेयर बाजार का प्रमुख मानक सूचकांक निफ्टी-50 अगले साल के अंत तक 12 प्रतिशत उछलकर 29,000 अंक पर पहुंच जाएगा। बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया।

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इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) दिसंबर, फरवरी और अप्रैल की अपनी मौद्रिक नीति समीक्षाओं में रेपो दर में 0.25-0.25 प्रतिशत की तीन और बढ़ोतरी कर सकता है। जेपी मॉर्गन ने कहा कि कंपनियों की बेहतर होती लाभप्रदता, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, उपभोक्ता मांग में मजबूती, घरेलू ऋण वृद्धि और निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में विस्तार से वर्ष 2027 में भारतीय शेयर बाजार को समर्थन मिलेगा।

2027 में कंपनियों की आय 14% बढ़ने का अनुमान ब्रोकरेज कंपनी को उम्मीद है कि एमएससीआई इंडिया सूचकांक में शामिल भारतीय कंपनियों की आय 2026 में 12 प्रतिशत और 2027 में 14 प्रतिशत बढ़ेगी। इस सूचकांक को अमेरिकी वित्तीय कंपनी मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) तैयार करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, कच्चे तेल की कम कीमतें और रुपये में मजबूती आयात लागत घटाने, कंपनियों का लाभ मार्जिन बढ़ाने और उनकी आय को समर्थन देने में मदद कर सकती हैं। निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय भी व्यापक हो रहा है।

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वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सूचीबद्ध कंपनियों का पूंजीगत खर्च 25 प्रतिशत बढ़ा है। इसमें छोटी कंपनियों और नीतिगत समर्थन वाले क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका रही है।

8वें वेतन आयोग से खपत को मिलेगा बढ़ावा जेपी मॉर्गन ने कहा कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने से वित्त वर्ष 2028-29 तक करीब 1.2 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के हाथों में 7.2 लाख करोड़ रुपये पहुंच सकते हैं। इससे खपत को समर्थन मिलेगा। कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च और प्रीमियम उत्पादों की बढ़ती मांग भी घरेलू खपत को मजबूती देगी। ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार 2029-30 तक सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) में 20 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इससे कृषि और विनिर्माण दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा।

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भारतीय बाजार में आ सकता है 100 अरब डॉलर का निवेश रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) से 14 अरब डॉलर से अधिक का निवेश हासिल कर चुके भारतीय शेयर बाजारों में 100 अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश आ सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा, जब विदेशी दीर्घकालिक निवेशक भारतीय शेयरों में अपना निवेश बढ़ाकर संबंधित सूचकांकों में भारत के निर्धारित भारांश के बराबर कर दें।

जेपी मॉर्गन ने आगाह किया कि शेयरों का ऊंचा मूल्यांकन, घरेलू नीतिगत चुनौतियां और वैश्विक अनिश्चितताएं बाजार की तेजी को सीमित कर सकती हैं। उसने वित्तीय सेवाओं, औद्योगिक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों के शेयरों पर अधिक भरोसा जताया है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र को लेकर उसका रुख सतर्क है। सोच-विचारकर खर्च किए जाने वाले उपभोक्ता क्षेत्र के शेयरों पर भी उसका रुख सकारात्मक है। ब्रोकरेज कंपनी ने कहा कि कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित बाजारों से अलग भारत उन निवेशकों के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प बन सकता है, जो एआई क्षेत्र में अत्यधिक निवेश से अपना जोखिम घटाना चाहते हैं।

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Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।