Jupiter Wagons Share Price fall: शेयर बाजार में लगताार दो दिनों की जोरदार रैली के बाद आज गिरावट देखने को मिली है। सुबह 9:30 बजे सेंसेक्स 312.98 अंक या 0.37% लुढ़ककर 84,015.61 के लेवल पर कामकाज कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स लगभग 60 अंकों या 0.22% की गिरावट के साथ 25,828.20 के लेवल पर ट्रेड करता देखा गया। इसी बीच, रेलवे सेक्टर से जुड़ी कंपनी जुपिटर वैगन्स लिमिटेड के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके शेयर आज बाजार खुलते ही लगभग 7.66 प्रतिशत लुढ़क गए।
शुक्रवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर जुपिटर वैगन्स के शेयर 230 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि बीते कल यानी गुरुवार को 238.69 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली थी। पिछले दो कारोबारी दिनों में यह शेयर लगभग 25 प्रतिशत उछाल दर्ज किया। वहीं, पिछले पांच दिनों में अभी भी लगभग 20 प्रतिशत की तेजी दर्ज किया है। अब इस शेयर में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। निवेशक मुनाफा बुक कर रहे हैं।
जूपिटर वैगन्स ने दक्षिण कोरिया की कंपनी वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ साझेदारी की है। इसमें जूपिटर वैगन्स की हिस्सेदारी 80 प्रतिशत और वूजिन की 20 प्रतिशत है। इस समझौते के जरिए कंपनी अब मेट्रो कोच और रेलवे के प्रोपल्शन सिस्टम के क्षेत्र में कदम रख रही है। यह ज्वाइंट वेंचर भारत में मेट्रो कोच बनाएगा। साथ ही प्रोपल्शन सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम (TCMS), ऑटोमैटिक डोर, बोगी और एल्युमिनियम कार बॉडी शेल जैसे जरूरी हिस्से भी तैयार करेगा। यह वजह है कि इसमें बीते दिनों जोरदार तेजी देखने को मिली।
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