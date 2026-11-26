Jupiter Wagons Share Price: शेयर बाजार में बुधवार की तेजी के बाद गुरुवार को भी उछाल देखने को मिल रहा है। इस बीच, जुपिटर वैगन्स के शेयरों में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी देखी जा रही है। आज के कारोबार में इसके शेयर 9 प्रतिशत का उछाल दर्ज किए, जबकि बुधवार को इसमें 20 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा था। यह तेजी दक्षिण कोरिया की वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स कंपनी लिमिटेड के साथ 80:20 के अनुपात में संयुक्त उद्यम की घोषणा के बाद आई है। यह स्टॉक पिछले एक महीने में 35 प्रतिशत का उछाल दर्ज कर चुका है।

बाजार खुलते ही 9% चढ़ा शेयर जुपिटर वैगन्स के शेयर गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर बढ़त के साथ 234.90 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि कुछ ही मिनटों में ये 9.23 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 242.99 रुपये के हाई पर पहुंच गए। हालांकि, इस लेवल पर शेयर टिकने में कामयाब नहीं हुए और मुनाफावसूली शुरू हो गई। सुबह 9:54 बजे ये 5.19 प्रतिशत की तेजी के साथ 234 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहे थे।

इस डील के बाद निवेशक हुए एक्टिव रेलवे सेक्टर की बड़ी कंपनी ने दक्षिण कोरिया की वूजिन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स के साथ ज्वाइंट वेंचर शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद भारत में मेट्रो कोच और प्रोपल्शन सिस्टम बनाना है। इस जॉइंट वेंचर में जूपिटर वैगन्स की 80 फीसदी हिस्सेदारी होगी, जबकि वूजिन के पास बाकी 20 फीसदी रहेगा। यह वेंचर पूरे मेट्रो कोच के साथ-साथ प्रोपल्शन सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल और मैनेजमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक डोर सिस्टम, बोगी और एल्युमिनियम कार बॉडी शेल जैसे जरूरी पार्ट्स भी बनाएगा। इसके प्रोपल्शन सिस्टम वंदे भारत ट्रेनों,EMU और सेमी हाई-स्पीड और हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे।

5 साल में 340% का रिटर्न बता दें कि पिछले कुछ समय से बाजार में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद इस स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन किया है। पिछले एक महीने में इसने लगभग 40 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है, जबकि 6 महीने के दौरान निवेशकों को 15 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, साल 2026 में अब तक यह शेयर 25 प्रतिशत से ज्यादा गिर चुका है, जबकि सालाना आधार पर इसमें 15 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, पांच साल की लॉन्ग टर्म अवधि में इसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इस दौरान निवेशकों को 340 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न मिला है।