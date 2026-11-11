Kalyan Jewellers Share: शेयरों में अचानक लगा 10% का अपर सर्किट, क्या अब निवेश का बन रहा मौका?

Kalyan Jewellers Share: शेयर बाजार में आज बंपर उछाल के बीच ज्वेलरी सेक्टर की फेमस ब्रांड कल्याण ज्वेलर्स के शेयरों में जोरदार उछाल आया है। आज शेयर बाजार खुलते ही इसके शेयर 10 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 672.10 रुपये के भाव पर पहुंच गए। हालांकि, शुरुआती उछाल के बाद थोड़ी मुनाफावसूली दिखी। लेकिन सुबह के कारोबार में यह ₹668.05 के लेवल पर 9 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था।

इस वजह से शेयरों में लगा अपर सर्किट इस शानदार तेजी के पीछे की असली वजह कंपनी के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे हैं। दरअसल, चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 64 फीसदी बढ़कर 427 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, पिछले साल इसी अवधि में 260.51 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू भी 32 प्रतिशत बढ़कर 10,323 करोड़ रुपये के पार निकल गया है। अगर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के कुल प्रदर्शन पर नजर डालें, तो कंपनी की कुल कमाई 38 प्रतिशत चढ़कर 20,912 करोड़ रुपये रही, जबकि नेट प्रॉफिट में 48 फीसदी की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है।

स्टॉक पर एक्सपर्ट्स का भरोसा बरकरार कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों के बाद दिग्गज ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म UBS ने इस पर पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, समान-स्टोर बिक्री वृद्धि (SSSG) 20 फीसदी के आसपास रही है। वहीं HSBC का भी मानना है कि मौजूदा तिमाही में भी डिमांड इसी तरह मजबूत बनी रहेगी। हालांकि, एनालिस्टों ने यह भी कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में हुए बदलावों से मिले एकमुश्त फायदे और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के रियल इफेक्ट को समझने के लिए आगामी आंकड़ों पर नजर रखना जरूरी होगा।

कल्याण ज्वेलर्स शेयर प्राइस ट्रेंड कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पिछले एक महीने में 20 प्रतिशत का उछाल दर्ज किए हैं,जबकि 6 महीने की अवधि में निवेशकों को 75 प्रतिशत का मजबूत रिटर्न मिला है। वहीं, साल 2026 में अब तक यह शेयर लगभग 40 प्रतिशत ऊपर चढ़ा है, जबकि पिछले एक साल में निवेशकों 32 प्रतिशत का मुनाफा हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म पीरिएड की बात करें, तो पिछले पांच सालों में इस शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशक मालामाल हो गए हैं। इस दौरान उन्हें 700 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न मिला है।