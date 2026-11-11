Kalyan Jewellers Share: शेयरों में अचानक लगा 10% का अपर सर्किट, क्या अब निवेश का बन रहा मौका?

Kalyan Jewellers Share: शेयर बाजार में आज बंपर उछाल के बीच ज्वेलरी सेक्टर की फेमस ब्रांड कल्याण ज्वेलर्स के शेयरों में जोरदार उछाल आया है। आज शेयर बाजार खुलते ही इसके शेयर 10 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ 672.10 रुपये के भाव पर पहुंच गए। हालांकि, शुरुआती उछाल के बाद थोड़ी मुनाफावसूली दिखी। लेकिन सुबह के कारोबार में यह ₹668.05 के लेवल पर 9 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था।

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इस वजह से शेयरों में लगा अपर सर्किट इस शानदार तेजी के पीछे की असली वजह कंपनी के दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजे हैं। दरअसल, चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 64 फीसदी बढ़कर 427 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, पिछले साल इसी अवधि में 260.51 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू भी 32 प्रतिशत बढ़कर 10,323 करोड़ रुपये के पार निकल गया है। अगर चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के कुल प्रदर्शन पर नजर डालें, तो कंपनी की कुल कमाई 38 प्रतिशत चढ़कर 20,912 करोड़ रुपये रही, जबकि नेट प्रॉफिट में 48 फीसदी की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है।

स्टॉक पर एक्सपर्ट्स का भरोसा बरकरार कंपनी के मजबूत तिमाही नतीजों के बाद दिग्गज ब्रोकरेज हाउस इस स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म UBS ने इस पर पॉजिटिव रुख बनाए रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक, समान-स्टोर बिक्री वृद्धि (SSSG) 20 फीसदी के आसपास रही है। वहीं HSBC का भी मानना है कि मौजूदा तिमाही में भी डिमांड इसी तरह मजबूत बनी रहेगी। हालांकि, एनालिस्टों ने यह भी कहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में हुए बदलावों से मिले एकमुश्त फायदे और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के रियल इफेक्ट को समझने के लिए आगामी आंकड़ों पर नजर रखना जरूरी होगा।

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कल्याण ज्वेलर्स शेयर प्राइस ट्रेंड कल्याण ज्वेलर्स के शेयर पिछले एक महीने में 20 प्रतिशत का उछाल दर्ज किए हैं,जबकि 6 महीने की अवधि में निवेशकों को 75 प्रतिशत का मजबूत रिटर्न मिला है। वहीं, साल 2026 में अब तक यह शेयर लगभग 40 प्रतिशत ऊपर चढ़ा है, जबकि पिछले एक साल में निवेशकों 32 प्रतिशत का मुनाफा हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म पीरिएड की बात करें, तो पिछले पांच सालों में इस शेयर में पैसा लगाने वाले निवेशक मालामाल हो गए हैं। इस दौरान उन्हें 700 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न मिला है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।