Multibagger Stock: 5 साल में 796% का छप्परफाड़ रिटर्न, अब शानदार नतीजों के बाद फिर रॉकेट बना यह ज्वेलरी शेयर

Kalyan Jewellers Share Price: शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच ज्वेलरी सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक में भारी हलचल देखने को मिली है। हम कल्याण ज्वेलर्स इंडिया (Kalyan Jewellers India) की बात कर रहे हैं। इसके शेयर गुरुवार, 12 नवंबर को लगातार 9 वें कारोबारी सत्र में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद बाजार खुलते ही शेयर 6 प्रतिशत तक उछल गए और 702.30 रुपये के अपने नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर (52-week high) पर पहुंच गए। जून 2026 में 327.15 रुपये का निचला स्तर छूने के बाद से इस स्टॉक में अब तक करीब 115 प्रतिशत की शानदार रिकवरी देखने को मिली है।

मुनाफे में 64% का उछाल कल्याण ज्वेलर्स का सितंबर 2026 तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 64 प्रतिशत बढ़कर 427 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 260.51 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,323 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले 7,856 करोड़ रुपये था।

मैनेजमेंट को बेहतर ग्रोथ की उम्मीद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश कल्याणरमन ने इस प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि मौजूदा त्योहारी तिमाही की शुरुआत बेहद दमदार रही है। नवरात्रि और धनतेरस के दौरान ग्राहकों की ओर से खरीदारी का शानदार रुझान देखने को मिला। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वेडिंग सीजन में भी डिमांड मजबूत बनी रहेगी। कंपनी इस तिमाही का समापन भी बेहतरीन नतीजों के साथ करेगी।

निवेशकों को शेयर ने किया मालामाल यह शेयर पिछले महज 9 कारोबारी सत्रों में ही 41 प्रतिशत चढ़ चुका है। बीते एक हफ्ते में इसमें 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि एक महीने में 22 प्रतिशत की मजबूती आई है। वहीं, तीन महीनों में शेयर 16 प्रतिशत और छह महीनों में 92 प्रतिशत भारी उछला दर्ज किया है। सालाना आधार पर इसने 36 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। इसके अलावा, 5 साल के लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम में 796 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है।