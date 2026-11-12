Multibagger Stock: 5 साल में 796% का छप्परफाड़ रिटर्न, अब शानदार नतीजों के बाद फिर रॉकेट बना यह ज्वेलरी शेयर

Kalyan Jewellers Share Price: शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच ज्वेलरी सेक्टर के एक दिग्गज स्टॉक में भारी हलचल देखने को मिली है। हम कल्याण ज्वेलर्स इंडिया (Kalyan Jewellers India) की बात कर रहे हैं। इसके शेयर गुरुवार, 12 नवंबर को लगातार 9 वें कारोबारी सत्र में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बाद बाजार खुलते ही शेयर 6 प्रतिशत तक उछल गए और 702.30 रुपये के अपने नए 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर (52-week high) पर पहुंच गए। जून 2026 में 327.15 रुपये का निचला स्तर छूने के बाद से इस स्टॉक में अब तक करीब 115 प्रतिशत की शानदार रिकवरी देखने को मिली है।

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मुनाफे में 64% का उछाल कल्याण ज्वेलर्स का सितंबर 2026 तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 64 प्रतिशत बढ़कर 427 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 260.51 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 32 प्रतिशत की बढ़त के साथ 10,323 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले 7,856 करोड़ रुपये था।

मैनेजमेंट को बेहतर ग्रोथ की उम्मीद कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रमेश कल्याणरमन ने इस प्रदर्शन पर संतोष जताते हुए कहा कि मौजूदा त्योहारी तिमाही की शुरुआत बेहद दमदार रही है। नवरात्रि और धनतेरस के दौरान ग्राहकों की ओर से खरीदारी का शानदार रुझान देखने को मिला। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वेडिंग सीजन में भी डिमांड मजबूत बनी रहेगी। कंपनी इस तिमाही का समापन भी बेहतरीन नतीजों के साथ करेगी।

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निवेशकों को शेयर ने किया मालामाल यह शेयर पिछले महज 9 कारोबारी सत्रों में ही 41 प्रतिशत चढ़ चुका है। बीते एक हफ्ते में इसमें 24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि एक महीने में 22 प्रतिशत की मजबूती आई है। वहीं, तीन महीनों में शेयर 16 प्रतिशत और छह महीनों में 92 प्रतिशत भारी उछला दर्ज किया है। सालाना आधार पर इसने 36 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। इसके अलावा, 5 साल के लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम में 796 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।