Karur Vysya Bank: 5 साल में 700% रिटर्न देने वाला शेयर 7% टूटा, क्यों आई गिरावट, क्या बन रहा खरीदारी का मौका?

Karur Vysya Bank Ltd Share Price: शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आज के शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी देखी गई, लेकिन कुछ घंटे बाद बड़ी गिरावट आई है। सुबह 11:30 के आसपास सेंसेक्स 456.95 अंक या 0.62% की भारी गिरावट के साथ 72,792.44 के लेवल पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 212.25 अंक या 0.94% टूटकर 22,475.40 के लेवल पर कामकाज कर रहा था। इसी बीच, इस साल 35 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न देने वाले बैंकिंग शेयर Karur Vysya Bank Ltd में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके शेयर आज के कारोबार में 6 प्रतिशत से ज्यादा लुढ़क गए।

शेयरों में 7 प्रतिशत की गिरावट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर यह शेयर 356.70 रुपये के लेवल पर कामकाज के लिए खुला, जबकि बीते कल 356.05 पर बंद हुआ था। वहीं, कुछ देर में यह शेयर 6.80 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 331.85 रुपये के लेवल पर आ गया।

मुनाफा 37% से ज्यादा बढ़ा करूर वैश्य बैंक ने पिछले सप्ताह वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के लिए अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किया था। इस दौरान, कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 37.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 788 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, पिछले साल की समान तिमाही में 574 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस दौरान बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। यह सितंबर तिमाही में 1,497.3 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वित्त फाइनेंशियल ईयर की समान तिमाही में 1,261 करोड़ रुपये थी।

बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला। ग्रॉस NPA घटकर 0.69 फीसदी रह गईं, जबकि पिछली तिमाही में 0.74 फीसदी थीं। वहीं, नेट NPA थोड़ा कम होकर 0.18 फीसदी पर आ गया। यह पहले 0.19 फीसदी था। दूसरी तिमाही में बैंक का प्रोविजन 118.5 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछली तिमाही में 90.3 करोड़ रुपये था। लेकिन पिछले साल की समान अवधि के 274.4 करोड़ रुपये से काफी कम है।

करूर बैश्य बैंक शेयर प्रदर्शन करूर वैश्य बैंक लिमिटेड ने बाजार में भारी दबाव के बीच भी शानदार प्रदर्शन किया है। इसके शेयर पिछले एक सप्ताह में 6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज किए हैं, जबकि 1 महीने की अवधि में 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई है। इस साल यानी 2026 में अब तक यह 25 प्रतिशत की बढ़त हासिल कर चुका है। पिछले एक साल में यह 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज किया है। वहीं, लॉन्ग टर्म पीरिएड में इसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 3 साल में इसके शेयर 185 प्रतिशत और 5 साल में लगभग 700 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

क्या करें निवेशक? पृथ्वी फिनमार्ट के हरिश जुजारे ने बताया, "करूर वैश्य बैंक के शेयर में जून के निचले स्तर 268 से करीब 25 फीसदी की तेजी आई है। हाल ही में यह 390.80 के नए रिकॉर्ड हाई पर भी पहुंचा था। लेकिन ऊपरी स्तर पर यह टिक नहीं पाया और पिछले तीन दिनों से दबाव में है। आज के कारोबार में यह 6 फीसदी से ज्यादा गिरकर करीब 334 पर आ गया।

उन्होंने आगे कहा, "टेक्निकली यह शेयर अपने 50-डे के एवरेज से नीचे चला गया है। इससे आगे 324 और फिर 200-डे एवरेज के पास 312 तक गिरावट की संभावना दिख रही है। हाल की कमजोरी के बावजूद लंबे समय का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 320-315 के आसपास गिरावट मिड टू लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए एड करने का अच्छा मौका हो सकती है। स्टॉप लॉस 300 पर रखा जा सकता है।"