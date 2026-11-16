Kaynes tech crash: चढ़ते बाजार में शेयरों में 15% की भारी गिरावट, जानें क्यों भाग रहे निवेशक

Kaynes Technology Share Price Crash: शेयर बाजार में सोमवार, 16 नवंबर को हल्की तेजी देखने को मिल रही है। इसी बीच, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी Kaynes Technology के शेयरों में 15 प्रतिशत की भारी गिरावट दर्ज की गई। NSE पर इसके शेयर 3,087 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि शुक्रवार को 3430 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, इंट्राडे में 2,744 तक निचले स्तर पर आ गए। शेयरों में इस गिरावट के पीछे की वजह कंपनी के वित्तीय नतीजे हैं।

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Kaynes Tech Q2 Results 2026 चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 4 प्रतिशत बढ़कर 952.5 करोड़ रुपये रहा। वहीं, कंपनी का EBITDA पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत गिरकर 126 करोड़ रुपये पर आ गया। मार्जिन में भी 324 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी गिरावट आई है। ब्रोकरेज फर्म JPMorgan के मुताबिक, ऑटोमोबाइल और रेलवे सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ के बावजूद स्मार्ट मीटर, इंडस्ट्रियल और मेडिकल कारोबार की सुस्ती ने कंपनी की कमाई पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि, कंपनी की ऑर्डर बुक में 31 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई।

15 गुना बढ़ा कर्ज बता दें कि मार्च 2026 के आखिर में कंपनी का नेट डेट 114 करोड़ रुपये था। यह सितंबर तिमाही तक बढ़कर 1,728 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। इसके साथ ही, कंपनी ने Ind AS 8 नियमों के तहत अपने पुराने वित्तीय नतीजों में कई बड़ी गलतियों को सुधारा है। इनमें माल की डिलीवरी से पहले ही कमाई दिखाना, इन्वेंट्री और लोन से जुड़े हिसाब-किताब में गड़बड़ी शामिल है। इस सुधार के बाद वित्त वर्ष 2026 का स्टैंडअलोन मुनाफा 254 करोड़ रुपये से घटकर 182 करोड़ रुपये रह गया है।

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क्या करें निवेशक? कंपनी के इस प्रदर्शन और अनिश्चिचतता को देखते हुए JPMorgan ने 3,150 रुपये के लक्ष्य के साथ न्यूट्रल रेटिंग दी है। वहीं, CLSA ने 3,580 रुपये के टारगेट के साथ होल्ड करने की सलाह दी है, जबकि Equirus Securities ने 'रिड्यूस' रेटिंग बरकरार रखी है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।