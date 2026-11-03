Kitex Garments Shares Rally: बाजार खुलते ही शेयरों में मची लूट, 18% से ज्यादा की तूफानी तेजी के पीछे क्या है वजह?

Kitex Garments Ltd Share Price: शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी देखी जा रही है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 695 अंक से ज्यादा उछल गया और 76,388.24 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 157 अंक की बढ़ोतरी के साथ 23,597.80 के लेवल पर कामकाज कर रहा था। इसी बीच, स्मॉलकैप कंपनी Kitex Garments Ltd के शेयरों में जोरदार उछाल आया है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 18 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज किए हैं।

शेयरों में 18 फीसदी का उछाल Kitex Garments के शेयर मंगलवार, 3 नवंबर को NSE पर 126 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि सोमवार को 115.77 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, आज कारोबार की शुरुआत होते ही कुछ ही मिनटों में यह शेयर 18 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज करते हुए 137.09 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में 43.89 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई।

शेयरों में क्यों आई तूफानी तेजी? कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इसमें कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू सालाना आधार पर 66.28 फीसदी बढ़कर 203.04 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, नेट प्रॉफिट 16.75 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 1.55 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

Kitex Garments शेयर प्राइस ट्रेंड इस टेक्सटाइल शेयर ने पिछले कुछ दिनों से दबाव में चल रहा था और आज की जोरदार तेजी के बाद यह पिछले एक महीने के टाइमफ्रेम में 10 फीसदी की तेजी दर्ज किया है। वहीं, पिछले 6 महीने के दौरान 22 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जबकि इसका ईयर-टू-डेट (YTD) रिटर्न निगेटिव 27 प्रतिशत है। इसके अलावा, पिछले एक साल की अवधि में यह शेयर 35 प्रतिशत नीचे गिरकर कारोबार कर रहा है, जबकि पांच साल के दौरान इसके शेयर 140 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।