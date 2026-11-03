Kitex Garments Shares Rally: बाजार खुलते ही शेयरों में मची लूट, 18% से ज्यादा की तूफानी तेजी के पीछे क्या है वजह?

Kitex Garments Ltd Share Price: शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी देखी जा रही है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स 695 अंक से ज्यादा उछल गया और 76,388.24 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 157 अंक की बढ़ोतरी के साथ 23,597.80 के लेवल पर कामकाज कर रहा था। इसी बीच, स्मॉलकैप कंपनी Kitex Garments Ltd के शेयरों में जोरदार उछाल आया है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 18 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज किए हैं।

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शेयरों में 18 फीसदी का उछाल Kitex Garments के शेयर मंगलवार, 3 नवंबर को NSE पर 126 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि सोमवार को 115.77 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, आज कारोबार की शुरुआत होते ही कुछ ही मिनटों में यह शेयर 18 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज करते हुए 137.09 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में 43.89 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई।

शेयरों में क्यों आई तूफानी तेजी? कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इसमें कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू सालाना आधार पर 66.28 फीसदी बढ़कर 203.04 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, नेट प्रॉफिट 16.75 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को 1.55 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।

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Kitex Garments शेयर प्राइस ट्रेंड इस टेक्सटाइल शेयर ने पिछले कुछ दिनों से दबाव में चल रहा था और आज की जोरदार तेजी के बाद यह पिछले एक महीने के टाइमफ्रेम में 10 फीसदी की तेजी दर्ज किया है। वहीं, पिछले 6 महीने के दौरान 22 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है, जबकि इसका ईयर-टू-डेट (YTD) रिटर्न निगेटिव 27 प्रतिशत है। इसके अलावा, पिछले एक साल की अवधि में यह शेयर 35 प्रतिशत नीचे गिरकर कारोबार कर रहा है, जबकि पांच साल के दौरान इसके शेयर 140 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।