L&T Share Price: एलएंडटी के नतीजों ने बाजार को चौंकाया! शेयर 6% उछला, अब खरीदें, होल्ड करें या गिरावट का करें इंतजार?

L&T Share Price: इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के शेयर में बुधवार को 6 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं। NSE पर आज L&T के शेयर ₹3,820 पर खुले, जबकि मंगलवार को यह ₹3,665.10 पर बंद हुआ था। 28 अक्टूबर को यह शेयर ₹3,770 के निचले स्तर (इंट्राडे लो) तक गया। आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा बढ़त दिखाने वाले शेयरों में L&T शामिल रहा।
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने 27 अक्टूबर को बताया कि 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 33% बढ़कर ₹5,202 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में कंपनी का रेवेन्यू 16 फीसदी बढ़कर ₹78,750 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹67,984 करोड़ था। यह वृद्धि कंपनी के 'प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग' (PPM) पोर्टफोलियो के अंतर्गत आने वाले विभिन्न व्यवसायों में काम को तेजी से पूरा किए जाने के कारण हुई है।
L&T ने तिमाही के दौरान ₹1,47,665 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 28% की वृद्धि हुई है। कंपनी को कई बड़े मूल्य वाले कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन (ऑफशोर और ऑनशोर), कार्बनलाइट सॉल्यूशंस और पब्लिक स्पेस जैसे बिजनेस शामिल हैं। L&T के Q2 नतीजों के प्रीव्यू पर, लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने कहा कि एलएंडटी के दूसरी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे।
वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33% बढ़कर ₹5,202 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 16% बढ़कर ₹78,750 करोड़ पहुंच गया। इस दौरान कंपनी को ₹1.48 लाख करोड़ के नए ऑर्डर मिले, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक बढ़कर ₹8.54 लाख करोड़ हो गई है। इससे आने वाली तिमाहियों में कारोबार और राजस्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने L&T के शेयर पर 'बाय' (खरीदने) की रेटिंग बरकरार रखी है। उन्होंने इसका टारगेट प्राइस ₹4,400 तय किया है, जिसमें 20% तक की बढ़त की संभावना दिख रही है। फर्म ने कहा कि हमने अपने अनुमानों में बदलाव किया है। इसमें 'अन्य आय' (other income) में बढ़ोतरी और मार्जिन में थोड़ी कमी आई है।
फर्म ने उम्मीद जताई है कि FY26-29 के दौरान L&T का कोर EPC रेवेन्यू, EBITDA और PAT क्रमशः 14%, 15% और 20% की CAGR से बढ़ेंगे। फर्म ने 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को ₹4,400 पर ही रखा है। गौरव गर्ग ने मौजूदा निवेशकों को एलएंडटी के शेयर होल्ड करने की सलाह दी है।
वहीं, नए निवेशक शेयर में स्थिरता आने पर खरीदारी के मौके पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, निवेश से पहले शेयर के मौजूदा वैल्यूएशन, बाजार की चाल और कंपनी के कारोबार को तय लक्ष्यों के मुताबिक आगे बढ़ाने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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