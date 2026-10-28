L&T Share Price: एलएंडटी के नतीजों ने बाजार को चौंकाया! शेयर 6% उछला, अब खरीदें, होल्ड करें या गिरावट का करें इंतजार?

L&T Share Price: इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के शेयर में बुधवार को 6 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं। NSE पर आज L&T के शेयर ₹3,820 पर खुले, जबकि मंगलवार को यह ₹3,665.10 पर बंद हुआ था। 28 अक्टूबर को यह शेयर ₹3,770 के निचले स्तर (इंट्राडे लो) तक गया। आज सेंसेक्स और निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा बढ़त दिखाने वाले शेयरों में L&T शामिल रहा।
लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने 27 अक्टूबर को बताया कि 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 33% बढ़कर ₹5,202 करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में कंपनी का रेवेन्यू 16 फीसदी बढ़कर ₹78,750 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह ₹67,984 करोड़ था। यह वृद्धि कंपनी के 'प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग' (PPM) पोर्टफोलियो के अंतर्गत आने वाले विभिन्न व्यवसायों में काम को तेजी से पूरा किए जाने के कारण हुई है।
L&T ने तिमाही के दौरान ₹1,47,665 करोड़ के ऑर्डर हासिल किए, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 28% की वृद्धि हुई है। कंपनी को कई बड़े मूल्य वाले कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिनमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन (ऑफशोर और ऑनशोर), कार्बनलाइट सॉल्यूशंस और पब्लिक स्पेस जैसे बिजनेस शामिल हैं। L&T के Q2 नतीजों के प्रीव्यू पर, लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड गौरव गर्ग ने कहा कि एलएंडटी के दूसरी तिमाही के नतीजे मजबूत रहे।
वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 33% बढ़कर ₹5,202 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू 16% बढ़कर ₹78,750 करोड़ पहुंच गया। इस दौरान कंपनी को ₹1.48 लाख करोड़ के नए ऑर्डर मिले, जो अब तक का रिकॉर्ड है। कंपनी की कुल ऑर्डर बुक बढ़कर ₹8.54 लाख करोड़ हो गई है। इससे आने वाली तिमाहियों में कारोबार और राजस्व को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने L&T के शेयर पर 'बाय' (खरीदने) की रेटिंग बरकरार रखी है। उन्होंने इसका टारगेट प्राइस ₹4,400 तय किया है, जिसमें 20% तक की बढ़त की संभावना दिख रही है। फर्म ने कहा कि हमने अपने अनुमानों में बदलाव किया है। इसमें 'अन्य आय' (other income) में बढ़ोतरी और मार्जिन में थोड़ी कमी आई है।
फर्म ने उम्मीद जताई है कि FY26-29 के दौरान L&T का कोर EPC रेवेन्यू, EBITDA और PAT क्रमशः 14%, 15% और 20% की CAGR से बढ़ेंगे। फर्म ने 'बाय' रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को ₹4,400 पर ही रखा है। गौरव गर्ग ने मौजूदा निवेशकों को एलएंडटी के शेयर होल्ड करने की सलाह दी है।
वहीं, नए निवेशक शेयर में स्थिरता आने पर खरीदारी के मौके पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, निवेश से पहले शेयर के मौजूदा वैल्यूएशन, बाजार की चाल और कंपनी के कारोबार को तय लक्ष्यों के मुताबिक आगे बढ़ाने की क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है।
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