LTCG Tax: विदेशी निवेशकों को वापस बुलाने का फॉर्मूला क्या है? जेफरीज ने LTCG टैक्स पर दिया यह सुझाव

LTCG Tax Cut: शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बीच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG Tax) में कटौती की फिर से सुर्खियां बटोरने लगी है। ब्रोकरेज फर्म जेफ़रीज का मानना बै कि इक्विटी पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में कटौती से विदेशी निवेशकों के निवेश को फिर से बढ़ाने और रुपये को सहारा देने में मदद मिल सकती है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने FY26 में भारतीय इक्विटी से 21 अरब डॉलर निकाले हैं, और चालू वित्त वर्ष में 23 अक्टूबर तक 16.5 अरब डॉलर और निकाले हैं।

इसमें आगे कहा गया है कि केंद्र को किसी भी तरह की टैक्स कटौती से पड़ने वाले संभावित वित्तीय असर के बीच संतुलन बनाना होगा। जेफरीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) का बेहतर रुझान इक्विटी और रुपये, दोनों को सहारा दे सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, अगर FPI का निवेश बढ़ता है तो फाइनेंशियल, एनर्जी और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी जैसे अधिक पूंजी की जरूरत वाले (कैपिटल-इंटेंसिव) सेक्टरों को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है।

LTCG में कटौती के लिए ब्रोकरेज फर्म ने दिया यह फॉर्मूला ब्रोकरेज ने इक्विटी टैक्स के लिए तीन संभावित विकल्प बताए हैं। इनमें पहला विकल्प यह है कि LTCG और शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दरों में हर स्तर पर कटौती करें। दूसरे विकल्प में कहा है कि विशेष रूप से FPI के लिए LTCG दरों को कम करना होगा। तीसरे विकल्प में जेफरीज ने कहा है कि FPI के लिए डॉलर के हिसाब से गेन्स की गणना की जा सकती है। जेफरीज ने अपने नोट में कहा है कि बजट के अलावा भी कैपिटल गेन्स टैक्स में कटौती की जा सकती है। इसमें सरकार अध्यादेश के जरिए बदलाव कर सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में टैक्स छूट मिलने से जून-जुलाई के दौरान डेट FPI निवेश बढ़कर 9 अरब डॉलर हो गया है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि इक्विटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ( LTCG) टैक्स में कटौती से भी FPI के सेंटिमेंट और इन्वेस्टमेंट फ्लो को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

सरकार का घट सकता है रेवेन्यू रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025 में इक्विटी LTCG टैक्स से सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि वित्त वर्ष 2027 में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) से सालाना लगभग ₹85,000 करोड़ मिलने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025 में, इक्विटी LTCG टैक्स और STT को मिलाकर कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का 8 प्रतिशत और कुल टैक्स रेवेन्यू का 5 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ। ऐसे में टैक्स की दरों में कटौती से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले असर को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है।

जानिए अभी कितना है LTCG और STCG टैक्स मौजूदा समय में लिस्टेड कंपनियों के शेयरों को 12 महीने से ज्यादा समय तक रखने के बाद बेचने पर होने वाले टैक्स योग्य लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 12.5 फीसदी टैक्स लगता है। वहीं, 12 महीने या उससे कम समय में शेयर बेचने से होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) पर 20 फीसदी टैक्स लागू है। साल 2004 में सरकार ने लिस्टेड शेयरों पर LTCG टैक्स खत्म कर दिया था।

उस समय STCG टैक्स 10 फीसदी रखा गया और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) शुरू किया गया। इसके बाद साल 2018 में LTCG टैक्स दोबारा 10 फीसदी की दर से लागू किया गया। साल 2024 में सरकार ने LTCG टैक्स बढ़ाकर 12.5 फीसदी और STCG टैक्स बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया।

क्या होता है LTCG टैक्स? जब कोई निवेशक सूचीबद्ध शेयरों या इक्विटी आधारित निवेश को निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रखने के बाद लाभ के साथ बेचता है, तो उस लाभ पर लागू नियमों के अनुसार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। यह भारत के टैक्स सिस्टम का अहम हिस्सा है। यह निवेश से होने वाली आय पर लागू होता है।