Mahanadi Coalfields IPO: कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी का आ रहा है IPO, 19 नवंबर से खुलेगा इश्यू, GMP ₹12.50

Mahanadi Coalfields IPO: सरकारी कंपनी कोल इंडिया की एक और बड़ी सहायक कंपनी शेयर बाजार में दस्तक देने जा रही है। कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) ने अपने प्रस्तावित इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल कर दिया है। इस IPO से निवेशकों को भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक में निवेश करने का मौका मिलेगा। वहीं कोल इंडिया को अपनी इस सहायक कंपनी में आंशिक हिस्सेदारी बेचकर वैल्यू अनलॉक करने का अवसर भी मिलेगा।

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कोल इंडिया ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का 13 नवंबर, 2026 की तारीख वाला रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP), RoC, SEBI, BSE और NSE के पास दाखिल कर दिया गया है। इसका IPO 19 नवंबर को खुलने वाला है। कोल इंडिया की योजना एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के ज़रिए अपनी 10% तक की हिस्सेदारी बेचने की है। इसमें 66.18 करोड़ शेयर शामिल होंगे।

वैल्यू होगी अनलॉक यह IPO कोल इंडिया की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह अपनी सब्सिडियरी कंपनियों को लिस्ट कराकर वैल्यू अनलॉक करना चाहती है। भारत कोकिंग कोल को जनवरी 2026 में और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट को मार्च में लिस्ट किया गया था। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स ने भी IPO के ड्राफ्ट पेपर दाखिल कर दिए हैं और वह SEBI की मंजूरी का इंतजार कर रही है।

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महानदी कोलफील्ड्स के IPO का साइज और वैल्यूएशन इस IPO में 66,18,36,300 इक्विटी शेयरों तक की 'ऑफर फॉर सेल' (बिक्री के लिए पेशकश) शामिल है। इनमें से प्रत्येक का फेस वैल्यू ₹2 है। प्रमोटर और शेयर बेचने वाली कंपनी, कोल इंडिया, अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। इसमें कोई 'फ्रेश इश्यू' (नए शेयर जारी करना) शामिल नहीं है। इस आईपीओ का संभावित साइज करीब 9,500 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। कंपनी की अनुमानित वैल्यूएशन 10 अरब डॉलर यानी करीब 83,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है।

IPO से मिलने वाली रकम कहां लगाई जाएगी ? चूंकि यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसलिए महानदी कोलफील्ड्स को इससे कोई रकम नहीं मिलेगी। जरूरी खर्चों और टैक्स को घटाने के बाद, यह पैसा कोल इंडिया को जाएगा।

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IPO कब खुलेगा और कब बंद होगा? यह इश्यू 19 नवंबर को खुलेगा और 23 नवंबर, 2026 को बंद होगा। एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बिडिंग 18 नवंबर को तय की गई है। अलॉटमेंट की संभावित तारीख 25 नवंबर है, जबकि लिस्टिंग 27 नवंबर को होने की उम्मीद है।

जानें लेटेस्ट GMP क्या है? हाल ही में सामने आया ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹12.50 प्रति शेयर है। GMP एक अनौपचारिक संकेतक है और लिस्टिंग से पहले बदल सकता है। यह लिस्टिंग गेन (मुनाफे) की कोई गारंटी नहीं देता है। चूंकि इस इश्यू के लिए अभी तक प्राइस बैंड घोषित नहीं किया गया है, इसलिए लिस्टिंग गेन का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है।

क्या MCL ने अपना प्राइस बैंड घोषित कर दिया है? नहीं। RHP में प्राइस बैंड या अंतिम ऑफर प्राइस का खुलासा नहीं किया गया है। इसलिए, IPO का वैल्यूएशन और प्राइस-टू-अर्निंग मल्टीपल अभी तय नहीं किया जा सकता है। प्राइस बैंड की घोषणा इश्यू आने से पहले की जाएगी।

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अलग-अलग निवेशकों के लिए कितने शेयर आरक्षित हैं? इस ऑफर में पात्र कर्मचारियों के लिए 3.31 करोड़ तक शेयर और कोल इंडिया के पात्र शेयरधारकों के लिए 6.61 करोड़ शेयर आरक्षित रखे गए हैं। इन आरक्षित शेयरों को हटाने के बाद नेट ऑफर में 56.25 करोड़ तक शेयर शामिल हैं। इस नेट ऑफर का 50% तक हिस्सा QIBs के लिए, कम से कम 15% हिस्सा गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए और कम से कम 35% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए उपलब्ध है।

IPO के बुक-रनिंग लीड मैनेजर कौन हैं? SBI कैपिटल मार्केट्स, एक्सिस कैपिटल, BOB कैपिटल मार्केट्स, IDBI कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज और IIFL कैपिटल सर्विसेज इसके बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं। KFin टेक्नोलॉजीज इस इश्यू का रजिस्ट्रार है।

MCL ने कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट दर्ज किया? FY26 में MCL ​​का ऑपरेशंस से रेवेन्यू ₹30,549.59 करोड़ रहा, जबकि FY25 में यह ₹31,353.02 करोड़ और FY24 में ₹31,634.35 करोड़ था। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी के मालिकों को मिलने वाला नेट प्रॉफिट ₹10,677.74 करोड़ रहा, जबकि FY25 में यह ₹10,823.58 करोड़ और FY24 में ₹11,841.37 करोड़ था। सितंबर 2026 को समाप्त छह महीनों के लिए, रेवेन्यू एक साल पहले के ₹14,724.54 करोड़ से बढ़कर ₹16,093.04 करोड़ हो गया। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ₹4,572.66 करोड़ से बढ़कर ₹4,878.57 करोड़ हो गया।

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देश के कुल कोयला उत्पादन में 21% हिस्सेदारी FY26 में MCL ​​ने 218.31 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और 21.074 करोड़ टन कोयले की आपूर्ति की। इस तरह, उस साल यह भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई। देश के कुल कोयला उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 21% रही। FY25 में, इसका उत्पादन 22.517 करोड़ टन था और आपूर्ति 21.45 करोड़ टन रही। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में अपने 99.4% कोयले का खनन मशीनीकृत सरफेस माइनर्स के जरिए किया।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।