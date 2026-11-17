Mahanadi Coalfields IPO: शेयर बाजार में एक और बड़ा आईपीओ आने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड का आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 19 नवंबर को खुलेगा। वहीं, बुधवार, 18 नवंबर को एंकर निवेशक बोली लगा सकेंगे। महारत्न कंपनी कोल इंडिया की सब्सिडरी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) इस आईपीओ के जरिए लगभग 9000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनाई है।

कम से कम 110 शेयरों के लिए लगानी होगी बोली महानदी कोलफील्ड्स का यह आईपीओ 19 नवंबर, 2026 को रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलेगा,जबकि 23 नवंबर तक बोली लगाई जा सकेगी। कंपनी ने इसके लिए 129 से 136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। एक रिटेल निवेशक को कम से कम एक लॉट यानी 110 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट के लिए आपको 14,960 रुपये का निवेश करना होगा। वहीं, कंपनी के योग्य कर्मचारियों को प्रति शेयर 6 रुपये का स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ जीएमपी (Mahanadi Coalfields IPO GMP) मंगलवार, 17 नवंबर को महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार, 16 नवंबर को अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर 7 रुपये प्रीमियम पर कामकाज कर रहे थे। वहीं, आज महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ का GMP 4 रुपये चल रहा है। पहले इसके लगभग 5 प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्ट होने की संभावना थी। वहीं, ताजा ट्रेंड्स के मुताबिक, अब यह 140 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) केवल अनलिस्टेड मार्केट की हलचल को ट्रैक करने का संकेतक है, रियल लिस्टिंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

पूरी तरह से OFS है आईपीओ बता दें कि यह सार्वजनिक पेशकश पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसके जरिए एक भी नए शेयर नहीं जारी किए जाएंगे। इसके तहत मौजूदा शेयरधारक अपने 66.18 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। ऐसे में आईपीओ से जुटाई गई पूरी रकम बेचने वाले शेयरधारकों के खाते में जाएगी। तीन दिनों की बिडिंग प्रक्रिया के बाद शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर को फाइनल होने की उम्मीद है, जबकि 27 नवंबर को BSE और NSE पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है।