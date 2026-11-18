Mahanadi Coalfields IPO: देश में सबसे ज्यादा कोयला प्रोडक्शन करने वाली कंपनी कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड का आईपीओ कल यानी गुरुवार, 19 नवंबर को लॉन्च हो रहा है। वहीं, 23 नवंबर तक निवेशक बोली लगा सकेंगे। इस सार्वजनिक पेशकश का साइज 8,981.12 करोड़ रुपये है। कंपनी ने इसके लिए 129 से 136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। शेयरों का अलॉटमेंट 25 नवंबर को तय होने की उम्मीद है, जबकि 27 नवंबर को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर इसकी लिस्टिंग होगी।

महानदी कोलफील्ड्स आईपीओ जीएमपी महानदी कोलफील्ड्स के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) आज 3 रुपये पर रहा। आईपीओ के प्राइस बैंड के अपर बैंड 136 रुपये और मौजूदा GMP के आधार पर अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 139 रुपये प्रति शेयर के आसपास हो सकती है। यानी, सफल निवेशकों को लिस्टिंग पर लगभग 2.21 प्रतिशत का संभावित मुनाफा मिल सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट का रुख बताता है कि उत्साह अब थोड़ा कम हो गया है। पिछले पांच सत्रों के कारोबार को देखें तो IPO उशझ लगातार गिरता दिख रहा है और इस दौरान प्रीमियम 3 रुपये से 9.25 रुपये के बीच रहा।

नहीं जारी होंगे एक भी नए शेयर यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) इश्यू है। यानी, इस पेशकश के जरिए कंपनी एक भी फ्रेश इक्विटी शेयर नहीं जारी करेगी। इसके तहत कोल इंडिया अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है, जिसके तहत 66.18 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे। ऐसे में आईपीओ से जुटाई गई पूरी रकम शेयरधारक के खातों में जाएगी। इसका कंपनी की बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कोल उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी बता दें कि साल 1992 में बनी MCL आज भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, देश के कुल कोयला उत्पादन में अकेले इसकी हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत है। यह कोल इंडिया की किसी भी अन्य सहायक कंपनी के मुकाबले सबसे अधिक उत्पादन करती है। इसके अलावा, देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 9.8 प्रतिशत हिस्सा इसी कंपनी के पास सुरक्षित है। ऐसे में कंपनी के पास भविष्य में भी उत्पादन जारी रखने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं।

क्या है भविष्य का प्लान? पब्लिक इश्यू लॉन्च होने से पहले कई ब्रोकरेज फर्म इस पर अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। SBI सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में MCL की मजबूत स्थिति के साथ-साथ इसके भविष्य के विस्तार को भी हाईलाइट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी मुख्य रूप से थर्मल-ग्रेड नॉन-कोकिंग कोयले का प्रोडक्शन करती है, लेकिन अब वह अपने पारंपरिक दायरे से बाहर निकलने की तैयारी में है। महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड अपनी सालाना कोल वॉशरी क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 37 मिलियन टन करने की योजना पर काम कर रही है।

इसके साथ ही कंपनी कोल गैसीफिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, अन्य खनिजों और रेयर अर्थ्स के खनन में भी नए अवसर तलाश रही है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कंपनी ने विंड एनर्जी और पंप एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के लिए ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। उसे 80 मेगावाट/320 मेगावाट-घंटे के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रोजेक्ट का काम भी मिला है। वैल्यूएशन के मोर्चे पर देखें तो ऊपरी प्राइस बैंड पर यह आईपीओ अपने वित्त वर्ष 2026 के एंटरप्राइज वैल्यू EV/EBITDA के 5.9 गुना पर उपलब्ध है।