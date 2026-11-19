Mahanadi Coalfields IPO: देश की दिग्गज सरकारी कंपनी कोल इंडिया (Coal India) की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) का 8,981 करोड़ रुपये का आईपीओ गुरुवार, 19 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस पब्लिक इश्यू में सोमवार, 23 नवंबर तक इसमें अपनी बोली लगा सकेंगे। इस आईपीओ के लिए मैनेजमेंट ने 129 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड सेट किया गया है।

कम से कम 110 शेयरों के लिए करना होगा निवेश अगर आप रिटेल निवेशक हैं, तो आपको कम से कम 110 शेयरों के एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए फेस वैल्यू 2 रुपये प्रति शेयर है। अपर प्राइस बैंड 136 रुपये के हिसाब से एक लॉट के लिए आपको 14,960 रुपये का निवेश करना होगा। इसके बाद आप 110 शेयरों के गुणकों में ही बोली बढ़ा सकते हैं।

महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ जीएमपी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो इस बीते कारोबारी सत्रों के मुकाबले काफी गिरावट आई है। आज महानदी कोलफील्ड्स का GMP गिरकर 3.10 रुपये पर आ गया है। पिछले 6 कारोबारी सत्रों में यह प्रीमियम 9.25 रुपये से फिसलकर नीचे आया है, जो बाजार में थोड़ी सुस्त मांग को दिखाता है। मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के आधार पर शेयर की संभावित लिस्टिंग 139.10 रुपये के आसपास हो सकती है। यह अपर प्राइस बैंड से महज 2.28 प्रतिशत ज्यादा है।

एंकर निवेशकों से 2,295 करोड़ रुपये जुटाए गए बता दें कि आज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ खुलने से पहले कंपनी ने एंकर निवेशकों के माध्यम से 2,295 करोड़ रुपये जुटाए हैं। कंपनी ने 53 बड़े इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स को 136 रुपये के भाव पर लगभग 16.88 करोड़ शेयर अलॉट किए हैं। इसमें सबसे बड़ा दांव भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने लगाया है, जिसे 568 करोड़ रुपये के शेयर मिले हैं। इसके अलावा, निप्पॉन लाइफ इंडिया ने लगभग 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है। कुल एंकर अलॉटमेंट का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा देश के 11 प्रमुख म्यूचुअल फंड्स की 29 स्कीम्स को गया है। इसमें HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, टाटा और एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

इस साल कोल इंडिया की तीसरी सब्सिडरी का आईपीओ गौरतलब है कि यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसके तहत प्रमोटर कंपनी कोल इंडिया अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी यानी 66.18 करोड़ शेयर बेच रही है। इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं हो रहा है, इसलिए आईपीओ से जुटाई गई पूरी रकम कोल इंडिया के खाते में जाएगी। इस साल बाजार में उतरने वाली यह कोल इंडिया की तीसरी सहायक कंपनी है। इससे पहले जनवरी में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) की लिस्टिंग हुई थी। इसके बाद मार्च में सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट का आईपीओ आया था।

पैसा लगाएं या नहीं? मार्केट एक्सपर्ट्स इस सार्वजनिक पेशकश को लेकर पॉजिटिव हैं, लेकिन तुरंत लिस्टिंग गेन के बजाय लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने की सलाह दे रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म PL Capital ने इसे मिड से लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज के मुताबिक, ऊपरी भाव पर कंपनी का डिविडेंड यील्ड करीब 8.5 प्रतिशत बैठता है, जो वित्त वर्ष 2026 में कोल इंडिया के 6.6 प्रतिशत से भी बेहतर है। मजबूत मुनाफा और बेहतर रिटर्न रेशयो इसकी वैल्यूएशन को सही ठहराते हैं।

वहीं, आनंद राठी रिसर्च ने भी इसे लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। कंपनी का पोस्ट-इश्यू मार्केट कैप लगभग 90,010 करोड़ रुपये आंका गया है।