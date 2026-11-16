Mahanadi Coalfields IPO Price Band: ₹129-136 प्राइस बैंड तय, GMP में भी हलचल तेज, दांव लगाने से पहले जानें ये 5 बातें

Mahanadi Coalfields IPO Price Band: सरकारी महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Ltd) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Ltd) अपना IPO लेकर आ रही है। कंपनी ने इस पब्लिक इश्यू के लिए 129 रुपये से 136 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये रखी गई है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यह सार्वजनिक पेशकश गुरुवार, 19 नवंबर को खुलेगा, जबकि सोमवार, 23 नवंबर को बंद होगा। इससे ठीक एक दिन पहले, यानी बुधवार 18 नवंबर को एंकर निवेशकों को शेयर अलॉट किए जाएंगे।

कम से कम लगाने होंगे इतने रुपये कंपनी ने एक लॉट में 110 इक्विटी शेयर रखे हैं। इसके बाद आप 110 के गुणकों में ही अप्लाई कर सकते हैं। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से एक लॉट के लिए निवेशकों को कम से कम 14,960 रुपये लगाने होंगे।

महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ जीएमपी अगर महानदी कोलफिल्ड्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) की बात करें, तो सोमवार को इसका GMP 7 रुपये प्रीमियम पर था। इस आधार पर शेयरों की लिस्टिंग 142 रुपये के आसपास हो सकती है। हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पूरी तरह से अनलिस्टेड मार्केट के रुख को बताता है, वास्तविक लिस्टिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है।

अलॉटमेंट से लेकर लिस्टिंग तक की जान लीजिए तारीखें बता दें कि इस IPO में योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) के लिए अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व है। वहीं, नॉन-इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) के लिए कम से कम 15 प्रतिशत शेयर रिजर्व किए गए हैं। इसके अलावा, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत शेयर रिजर्व रखे गए हैं।

आईपीओ बंद होने के बाद बुधवार, 25 नवंबर को शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल होने की उम्मीद है। जिन निवेशकों को शेयर नहीं मिल पाएंगे, उनके पैसे गुरुवार 26 नवंबर को रिफंड कर दिए जाएंगे और उसी दिन सफल निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे।BSE और NSE पर कंपनी के शेयरों की संभावित लिस्टिंग शुक्रवार, 27 नवंबर को होगी।

क्या है IPO स्ट्रक्चर और साइज? यह सार्वजनिक पेशकश पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है। इसके जरिए कंपनी एक भी नए शेयर नहीं जारी करेगी। इसके तहत पैरेंट कंपनी कोल इंडिया (Coal India) 10 प्रतिशत हिस्सेदारी या 66,18,36,300 शेयर बेच रही है। इस आईपीओ के जरिए एक भी नए शेयर नहीं जारी किए जा रहे हैं, ऐसे में महानदी कोलफिल्ड्स के पास एक भी पैसा नहीं जाएगा। खर्चों की कटौती के बाद पूरा पैसा हिस्सेदारी कम करने वाली कोल इंडिया के खाते में जाएगा। कंपनी ने इसी साल सितंबर में बाजार SEBI के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) जमा किया था।