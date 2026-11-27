Mahindra EV IPO: इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार में महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) अपने कारोबार के विस्तार की तैयारी में है। कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन इकाई महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी (Mahindra Last Mile Mobility) अगले 18 महीनों में IPO लाने की तैयारी में जुटी हुई है। करीब 1 अरब डॉलर की वैल्यूएशन वाली इस कंपनी की लिस्टिंग से निवेशकों को महिंद्रा समूह के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कारोबार में निवेश का अवसर मिल सकता है। हालांकि, IPO की तारीख और इश्यू का आकार अभी तय नहीं हुआ है।

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महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की योजना सिर्फ शेयर बाजार में लिस्टिंग होने तक सीमित नहीं है। कंपनी नए इलेक्ट्रिक वाहन, नए कारोबारी सेगमेंट और उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर निवेश करना चाहती है। यही वजह है कि प्रस्तावित IPO को कंपनी की अगली ग्रोथ रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो और फार्म सेक्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO राजेश जेजुरिकर ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कंपनी की लिस्टिंग योजना की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 18 महीने की समयसीमा शुरुआती अनुमान है। कंपनी IPO की प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें प्रबंधन का काफी समय और संसाधन लगते हैं।

IPO से जुटाई गई पूंजी का कहां होगा इस्तेमाल? कंपनी के मुताबिक, IPO से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से कारोबार के विस्तार के लिए किया जाएगा। इसमें नए उत्पादों का विकास, नए सेगमेंट में प्रवेश और उत्पादन क्षमता बढ़ाना शामिल है। इसके अलावा, लिस्टिंग से मौजूदा निवेशकों के लिए भी कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का मूल्य सामने आएगा।

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राजेश जेजुरिकर ने कहा कि महिंद्रा ग्रुप कंपनी की आगे की विकास योजनाओं में अपनी भागीदारी बनाए रखेगा। ग्रुप की योजना अपनी हिस्सेदारी में बड़ी कटौती करने की नहीं है। इसका मतलब है कि IPO के बाद भी कंपनी के कारोबार और विस्तार में महिंद्रा समूह की भूमिका बनी रहेगी।

कंपनी की वैल्यूएशन करीब 1 अरब डॉलर राजेश जेजुरिकर के अनुसार, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की मौजूदा वैल्यूएशन करीब 1 अरब डॉलर है। कंपनी में फिलहाल दो निवेशक शामिल हैं और जल्द ही तीसरे निवेशक के जुड़ने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने संभावित IPO के लिए प्राइस बैंड, इश्यू साइज या शेयरों की संख्या से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की है। इसलिए मौजूदा वैल्यूएशन को IPO की अंतिम कीमत नहीं माना जाना चाहिए। लिस्टिंग के समय कंपनी की वैल्यूएशन बाजार की परिस्थितियों और इश्यू से जुड़ी शर्तों पर निर्भर करेगी।

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इलेक्ट्रिक थ्री और फोर-व्हीलर सेगमेंट में विस्तार कंपनी अब इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर कारोबार से आगे बढ़कर इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर सेगमेंट में भी अवसर तलाश रही है। इसकी योजना पैसेंजर और कार्गो, दोनों श्रेणियों में नए इलेक्ट्रिक वाहन विकसित करने की है। महिंद्रा का फोकस शहरों के भीतर कम दूरी की यात्रा और सामान की ढुलाई पर रहेगा।

कंपनी फिलहाल इंटरसिटी यानी एक शहर से दूसरे शहर के बीच चलने वाले वाहनों के कारोबार में विस्तार की योजना नहीं बना रही है। इस रणनीति के तहत पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ कार्गो सेगमेंट को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ेगी।

विदेशी बाजारों में भी कारोबार बढ़ाने की योजना घरेलू बाजार के अलावा महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की नजर विदेशी बाजारों पर भी है। कंपनी खासतौर पर दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका में कारोबार के अवसर तलाश रही है। इसके अलावा कुछ पश्चिमी देशों में भी कंपनी मौके तलाश रही है। कंपनी को अर्थशॉट प्राइज से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है और इसके बाद कुछ संभावित विदेशी साझेदारों ने संपर्क किया है। हालांकि, अभी विदेशी बाजारों के लिए विस्तृत रणनीति तैयार नहीं हुई है।

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जेजुरिकर के मुताबिक, किसी भी देश में कारोबार शुरू करने से पहले वहां इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग, उत्पादों की उपयोगिता और कारोबार की संभावनाओं का आकलन करना होगा। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सुविधाएं तैयार करना भी जरूरी होगा।

कार्गो EV सेगमेंट में बढ़ सकती है मांग कंपनी के मुताबिक, अब तक इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बाजार में पैसेंजर वाहनों की मांग मजबूत रही है। हालांकि, आने वाले समय में कार्गो इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ने की उम्मीद है। शहरों में सामान की डिलीवरी और छोटे कारोबारों की जरूरतों के कारण इस सेगमेंट में विस्तार की संभावना देखी जा रही है।

कंपनी का मानना है कि उत्पादन का पैमाना बढ़ने से कच्चे माल और अन्य उपकरणों की लागत को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके अलावा, जब ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों से होने वाली परिचालन बचत को समझेंगे, तो कीमतों के मामले में भी कुछ गुंजाइश बन सकती है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।