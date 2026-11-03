Marico Share Price: नतीजों के बाद रॉकेट बना पैराशूट तेल बनाने वाली कंपनी का शेयर, 8% से ज्यादा उछला, अब खरीदारी का मौका?

Marico Share Price: शेयर बाजार में मंगलवार को FMCG कंपनी मैरिको के शेयरों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। आज के शुरुआती कारोबार में इसके शेयर 8.4 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 865 रुपये के इंट्राडे हाई लेवल पर पहुंच गए। कंपनी की तरफ से चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करने के बाद इस शेयर पर खरीदारी हावी हुए हैं। मौजूदा समय में यह शेयर अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 889.95 रुपये के बेहद करीब पहुंच गया है। वहीं, पिछले साल नवंबर में 718.15 रुपये 52 सप्ताह के निचले स्तर पर कामकाज कर रहा था।

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Marico Ltd का मुनाफा 31% बढ़ा मैरिको लिमिटेड ने सितंबर 2026 तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है और यह बढ़कर 550 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, रेवेन्यू भी 12 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़ाकर 3897 करोड़ रुपये हो गया। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी ने 709 करोड़ रुपये का EBITDA दर्ज किया, जिससे मार्जिन 200 आधार अंक सुधरकर 18.2 प्रतिशत पर पहुंच गया। कंपनी ने बताया कि कोकोनट की कीमतों में आई गिरावट और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स ने ग्रॉस मार्जिन को लगभग 600 बेसिक पॉइंट तक बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

घरेलू बाजार में प्रोडक्ट्स की मजबूत डिमांड महंगाई की चिंताओं के बीच कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भारतीय घरों में लगातार बनी रही। यही वजह है कि डोमैस्टिक बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ 10 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि इंटरनेशनल मार्केट ने 13 प्रतिशत की कॉन्सटेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई है। मैरिको के मैनेजमेंट ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में कुल रेवेन्यू 15,000 करोड़ रुपये के पार निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटजी विजन 2030 के तहत कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपये के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का टार्गेट रखा है। इसमें फूड्स और प्रीमियम पर्सनल केयर पोर्टफोलियो की हिस्सेदारी आने वाले सालों में बढ़ाकर एक तिहाई तक करने की योजना है, जिससे कंपनी की निर्भरता ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के मुकाबले नए जनरेशन के प्रीमियम ब्रांड्स पर बैलेंस हो सके।

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निवेश करें या इंतजार? बता दें कि मजबूत नतीजों के बाद घरेलू और ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स मैरिको को लेकर काफी उत्साहित दिख रही हैं। मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए 975 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल में कंपनी का बेहतर गाइडेंस देना एक सकारात्मक संकेत है। कंपनी की सीधी डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच बढ़ाने वाली प्रोजेक्ट सेतु पहल को भी लंबी अवधि के लिए असरदार माना जा रहा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।