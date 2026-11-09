IPO Analysis: 48 गुना सब्सक्रिप्शन वाले का बुरा हाल, 2 गुना भी नहीं भरा IPO चमका, निवेशकों के लिए क्या है सबक?

IPO Analysis: क्या प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी आईपीओ (IPO) का भारी सब्सक्रिप्शन किसी कंपनी के शेयर में लंबी अवधि के अच्छे रिटर्न की गारंटी है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ लोग दूसरों की देखादेखी भी शेयर खरीद लेते हैं। सोचते हैं कि अगर खरीदने की होड़ लगी है तो शेयर में कुछ तो अच्छी बात होगी। लेकिन पिछले वर्ष आए दो आईपीओज का आज की परिस्थितियों से मिलान करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसी सोच गलत साबित हो सकती है।

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48.73 गुना सब्सक्राइब हुआ था ओर्कला इंडिया का IPO ओर्कला इंडिया (Orkla India) नॉर्वे की कंपनी है जिसका भारत में एमटीआर फूड्स और ईस्टर्न कोंडिमेंट्स के नाम से कंपनियां हैं। ओर्कला ने पिछले वर्ष अक्तूबर में अपना आईपीओ जारी किया था जो 29 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक खुला था। आईपीओ को लोगों ने हाथोंहाथ ले लिया। ओर्कला इंडिया का आईपीओ 48.73 गुना सब्सक्राइब हुआ था जबकि क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (QIBs) सेगमेंट में तो 117.63 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

695 रुपये से 730 रुपये के प्राइस बैंड का यह आईपीओ 20 शेयरों के लॉट में आवंटित हुआ था। यानी, निवेशक की जेब से कम से कम 14,600 रुपये निकले थे। आईपीओ 6 नवंबर, 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर 751.50 रुपये जबकि नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 750.10 रुपये पर लिस्ट हुआ था। यानी निवेशकों को बीएसई पर 21.50 रुपये (2.94%) के प्रीमियम और एनएसई पर 20.1 रुपये (2.75%) के प्रीमियम के साथ लिस्टिंग हुई थी।

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फिजिक्सवाला के आईपीओ को नहीं मिला था भाव दो सप्ताह बाद एडटेक कंपनी फिजिक्सवाला का आईपीओ आया। एडटेक में पहली बार धमाका मचाने वाली कंपनी बायजूज (Byju’s) के ध्वस्त होने के कारण निवेशकों ने फिजिक्सवाला के आईपीओ में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। 3,480 करोड़ रुपये का यह आईपीओ लॉन्च होने के दूसरे दिन तक सिर्फ 13% सब्सक्राइब हो पाया था। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स (HNIs) कोटे से तो यह आधा भी नहीं भर पाया था। 109 रुपये प्रति शेयर की दर पर यह आईपीओ अंत तक 1.81 गुना ही सब्सक्राइब हुआ था।

आज ओर्कला डाउन, फिजिक्सवाला अप आज ओर्कला इंडिया की स्थिति क्या है और फिजिक्सवाला कहां है? दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं। ओर्कला इंडिया के शेयर आज, 9 नवंबर 2026 को 566 रुपये पर बंद हुआ। वहीं, फिजिक्सवाला के शेयर का बंद भाव 126.70 रुपये रहा। दोनों ही शेयरों में आज गिरावट देखी गई। ओर्कला के शेयरों में जहां 4.20 अंक (0.74%) तो फिजिक्सवाला में 3.36 अंक (2.58%) की कमजोरी आई। यानी, ओर्कला इंडिया का शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 22.46% (164 अंक) टूट चुका है, जबकि फिजिक्सवाला का शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 16.23% (17.7 अंक) मजबूत है।

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म्यूचुअल फंडों, विदेशी निवेशकों का खेल ओर्कला इंडिया में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और म्यूचुअल फंड हाउसों ने हिस्सेदारी घटा दी। वहीं, फिजिक्स वाला में सितंबर महीने में 62 म्यूचुअल फंड फर्मों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जबकि जुलाई-सितंबर तिमाही में 32 नए विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने फिजिक्सवाला के शेयरों में निवेश किए। जिस आईपीओ को खरीदने की होड़ मची थी, आज उस शेयर में बिकवाली हावी है। दूसरी तरफ, जिस आईपीओ में पैसा लगाने से लोग डर रहे थे, उसे आज निवेशक पसंद कर रहे हैं।

कुल मिलाकर, जब कोई नया लिस्ट हुआ स्टॉक अपना पहला साल पार कर लेता है, तो सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब शुरुआती वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर अपना पैसा निकालकर बाहर निकलते हैं। अगर ऐसे में घरेलू म्यूचुअल फंड और एफआईआईज आगे आकर उस सप्लाई को संभाल लेते हैं, तो वह स्टॉक लिस्टिंग के बाद एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला शेयर बन सकता है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे खरीद-बिक्री का सुझाव बिल्कुल नहीं मानें। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।