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MCX Muhurat Trading Today: MCX में आज होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, नोट कर लें स्पेशल सेशन और क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन की टाइमिंग

एमसीएक्स पर दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग आज 8 नवंबर 2026 को होगी। एक्सचेंज के 19 अक्टूबर के सर्कुलर के मुताबिक, स्पेशल सेशन दोपहर 2:05 से 2:19 बजे, मुख्य ट्रेडिंग 2:20 से 3:30 बजे और क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन विंडो 2:20 से 3:45 बजे तक खुली रहेगी।

Manali Rastogi
पब्लिश्ड8 Nov 2026, 11:36 AM IST
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MCX Trading Time Today: दिवाली पर कमोडिटी बाजार में कितनी देर होगी ट्रेडिंग? जानें सभी जरूरी समय
MCX Trading Time Today: दिवाली पर कमोडिटी बाजार में कितनी देर होगी ट्रेडिंग? जानें सभी जरूरी समय
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दिवाली के मौके पर शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग का खास महत्व होता है। इस दिन निवेशक और कारोबारी शुभ मुहूर्त में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के तौर पर ट्रेडिंग करते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) भी दिवाली के अवसर पर विशेष मुहूर्त ट्रेडिंग सत्र आयोजित करता है। हालांकि, इस दिन ट्रेडिंग का समय सामान्य कारोबारी दिनों से अलग रहता है।

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MCX मुहूर्त ट्रेडिंग 2026 का पूरा शेड्यूल

एमसीएक्स ने 19 अक्टूबर 2026 को जारी सर्कुलर नंबर MCX/TRD/590/2026 में मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए समय की जानकारी दी है। इसके मुताबिक, रविवार 8 नवंबर 2026 को लक्ष्मी पूजन के अवसर पर सभी कमोडिटी और इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार किया जा सकेगा। एक्सचेंज ने इस विशेष कारोबारी दिन के लिए तीन अलग-अलग समय निर्धारित किए हैं।

1. स्पेशल सेशन का समय

एमसीएक्स पर मुहूर्त ट्रेडिंग की शुरुआत दोपहर 2:05 बजे से होगी। यह स्पेशल सेशन दोपहर 2:19 बजे तक चलेगा। यानी इस सत्र के लिए कुल 14 मिनट निर्धारित किए गए हैं। निवेशकों और ट्रेडिंग सदस्यों को इस समय का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वे एक्सचेंज की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी तैयारी कर सकें।

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2. मुख्य ट्रेडिंग सेशन का समय

स्पेशल सेशन के बाद मुख्य कारोबार शुरू होगा। एमसीएक्स पर मुहूर्त ट्रेडिंग का मुख्य सत्र दोपहर 2:20 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान निवेशक और कारोबारी कमोडिटी और इंडेक्स से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में खरीद-बिक्री कर सकेंगे।

इस तरह मुख्य ट्रेडिंग सेशन की अवधि 1 घंटा 10 मिनट होगी। सोना, चांदी और अन्य कमोडिटी में कारोबार करने वाले निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण समय है।

3. क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन विंडो

एक्सचेंज ने क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन के लिए भी अलग समय तय किया है। यह विंडो दोपहर 2:20 बजे से शुरू होकर 3:45 बजे तक खुली रहेगी। यानी मुख्य ट्रेडिंग सेशन समाप्त होने के बाद भी क्लाइंट कोड में बदलाव के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा।

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क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशन ट्रेडिंग से जुड़ी एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके तहत निर्धारित नियमों के अनुसार क्लाइंट के ट्रेडिंग कोड में जरूरी सुधार किए जा सकते हैं।

MCX मुहूर्त ट्रेडिंग 2026: एक नजर में पूरा शेड्यूल

सेशनसमय
स्पेशल सेशनदोपहर 2:05 से 2:19 बजे
मुख्य ट्रेडिंग सेशनदोपहर 2:20 से 3:30 बजे
क्लाइंट कोड मॉडिफिकेशनदोपहर 2:20 से 3:45 बजे

निवेशक रखें इन बातों का ध्यान

मुहूर्त ट्रेडिंग को शुभ शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान भी बाजार में उतार-चढ़ाव हो सकता है। इसलिए केवल परंपरा या शुभ समय को देखते हुए जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। किसी भी कमोडिटी में कारोबार करने से पहले उसकी कीमत, जोखिम और अपनी निवेश क्षमता को जरूर समझें।

(डिस्क्लेमर: हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श कर लें। मिंट हिंदी किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।)

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About the Author

Manali Rastogi

मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्...Read More

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