Top 3 Stocks to Buy Under ₹200: ₹200 से भी सस्ते हैं ये 3 शेयर, मेहुल कोठारी ने दी खरीदने की सलाह, नोट करें टारगेट

Best Stocks Under ₹200: अगर आप भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लेकिन आपका कैपिटल बड़ा नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपके लिए 3 ऐसे शेयर लेकर आए हैं, जिनकी कीमत 200 रुपये से कम हैं। इसके अलावा इन तीनों शेयरों के लिए आनंद राठी के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (टेक्निकल रिसर्च) मेहुल कोठारी ने बाय की सलाह दी है। आइए उन तीनों शेयर के बारे में जानते हैं।
बाजार की मौजूदा चाल के बीच मेहुल कोठारी ने निवेशकों के लिए 200 रुपये से कम कीमत वाले तीन शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। उनकी लिस्ट में IDBI Bank, IGL और CESC शामिल हैं। इन शेयरों के लिए मेहुल कोठारी ने टारगेट और स्टॉपलॉस भी बताया है।
|शेयर का नाम
|खरीदारी का भाव
|टारगेट प्राइस
|स्टॉपलॉस
|IDBI Bank
|₹80
|₹85
|₹78
|IGL
|₹139
|₹145
|₹135
|CESC
|₹125
|₹132
|₹121
बता दें कि आज भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ बंद है। आज सेंसेक्स 308 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी में 116 अंक की तेजी रही।विश्लेषकों के मुताबिक, वैश्विक बाजारों में कमजोर संकेतों के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का रुख रहने और विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली से शेयर बाजार की बढ़त सीमित रही।
बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 308.49 अंक यानी 0.42 प्रतिशत चढ़कर 74,459.53 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 591.55 अंक बढ़कर 74,742.59 अंक पर पहुंच गया था।वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी भी 116.35 अंक यानी 0.51 प्रतिशत की बढ़त के साथ 23,053.10 अंक पर बंद हुआ।
मार्केट में आई तेजी पर एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर. ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी चिंताओं के बावजूद घरेलू बाजार लगातार दूसरे दिन चढ़कर बंद हुए। एशियाई बाजारों में एआई शेयरों में भारी बिकवाली के बीच निवेशकों ने आईटी सेक्टर में तगड़ी लिवाली की। इसके अलावा ट्रेंट के शेयरों में भी खासी तेजी रही।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।