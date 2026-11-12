Mishra Dhatu Nigam Share: बाजार खुलते ही 5% भागे शेयर, इस वजह से स्टॉक पर आई बंपर खरीदारी

Mishra Dhatu Nigam Share Price: सरकार के स्वामित्व वाली डिफेंस कंपनी मिश्र धातु निगम ( Mishra Dhatu Nigam) के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। इसके शेयरों में यह उछाल कंपनी की तरफ से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करने के बाद आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 424 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि बुधवार को 396.10 रुपये के भाव बंद हुआ था। कुछ ही मिनटों में 5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ 428 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

मिश्रघातु निगम Q2 रिजल्ट्स मिश्रा धातु निगम ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर दोगुने से भी ज्यादा हो गया। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह सिर्फ 13 करोड़ रुपये था। ऑपरेशंस से हुई कमाई भी बढ़ी है। रेवेन्यू 41.1 प्रतिशत बढ़कर 296 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल यह 210 करोड़ रुपये था।

EBITDA 51.6 प्रतिशत उछलकर 50 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 33 करोड़ रुपये था।EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 16.8 प्रतिशत हो गया, जबकि पिछले साल यह 15.6 प्रतिशत था। 1 अक्टूबर 2026 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 2,164 करोड़ रुपये का था, जो उसके पास बाकी ऑर्डर की स्थिति दिखाता है।

मिश्रघातु निगम शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि इस स्टॉक ने हालिया समय में गिरावट दर्ज की है,लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस शेयर ने 6 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है, जबकि 6 महीने में 5 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं, साल 2026 में अब तक यह सरकारी शेयर 20 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसके अलावा, पिछले एक साल में 5 प्रतिशत और पांच साल में 106 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।