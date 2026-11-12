Mishra Dhatu Nigam Share: बाजार खुलते ही 5% भागे शेयर, इस वजह से स्टॉक पर आई बंपर खरीदारी

Mishra Dhatu Nigam Share Price: सरकार के स्वामित्व वाली डिफेंस कंपनी मिश्र धातु निगम ( Mishra Dhatu Nigam) के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल आया है। इसके शेयरों में यह उछाल कंपनी की तरफ से वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश करने के बाद आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 424 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि बुधवार को 396.10 रुपये के भाव बंद हुआ था। कुछ ही मिनटों में 5 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ 428 रुपये के लेवल पर पहुंच गया।

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मिश्रघातु निगम Q2 रिजल्ट्स मिश्रा धातु निगम ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर दोगुने से भी ज्यादा हो गया। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह सिर्फ 13 करोड़ रुपये था। ऑपरेशंस से हुई कमाई भी बढ़ी है। रेवेन्यू 41.1 प्रतिशत बढ़कर 296 करोड़ रुपये पहुंच गया। पिछले साल यह 210 करोड़ रुपये था।

EBITDA 51.6 प्रतिशत उछलकर 50 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल 33 करोड़ रुपये था।EBITDA मार्जिन भी सुधरकर 16.8 प्रतिशत हो गया, जबकि पिछले साल यह 15.6 प्रतिशत था। 1 अक्टूबर 2026 तक कंपनी का ऑर्डर बुक 2,164 करोड़ रुपये का था, जो उसके पास बाकी ऑर्डर की स्थिति दिखाता है।

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मिश्रघातु निगम शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि इस स्टॉक ने हालिया समय में गिरावट दर्ज की है,लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस शेयर ने 6 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट दर्ज की है, जबकि 6 महीने में 5 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं, साल 2026 में अब तक यह सरकारी शेयर 20 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इसके अलावा, पिछले एक साल में 5 प्रतिशत और पांच साल में 106 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।