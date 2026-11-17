Sensex Target 95000: भारतीय शेयर बाजार में आई तेजी के बीच विदेशी ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टेनली ने सेंसेक्स को लेकर बड़ा अनुमान जताया है। फर्म के अनुसार अगले साल के अंत तक बीएसई सेंसेक्स 95,000 अंक तक पहुंच जाएगा। साथ ही ब्रोकरेज कंपनी ने शेयर बाजार में गिरावट के कारण निवेशकों को हो रहे नुकसान को कम करने के लिए नीतिगत उपाय करने की सलाह भी दी है।

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मॉर्गन स्टेनली ने इस बात पर जोर दिया कि मुद्रास्फीति को छोड़कर भारतीय अर्थव्यवस्था में शायद ही कोई खराबी है। उसने कहा कि देश के 13 करोड़ लोग शेयरों में निवेश करते हैं, ऐसे में नीति निर्माताओं को मौजूदा घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। अमेरिकी ब्रोकरेज ने एक नोट में कहा कि शेयरों की कीमतें अर्थव्यवस्था को दर्शाती हैं, इसलिए गिरावट का दौर अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा कर सकता है। इसमें कहा गया कि हालांकि, हम ऐसे दूरगामी सुधार देख रहे हैं जो आने वाली तिमाहियों में वृद्धि दर को बढ़ा सकते हैं। साथ ही नीति निर्माता सीधे तौर पर शेयर बाजार को राहत देने के लिए नीतियां भी पेश कर सकते हैं।

आज कहां बंद हुआ सेंसेक्स? आज मंगलवार को शेयर बाजार में गजब की तेजी भी देखने को मिली। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और रिलायंस इंडस्ट्रीज एवं बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स 427 अंक चढ़ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 25,387 अंक पर बंद हुआ।बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 427.40 अंक यानी 0.52 प्रतिशत बढ़कर 82,532.19 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 792.70 अंक यानी 0.96 प्रतिशत चढ़कर 82,897.49 अंक पर पहुंच गया था।

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मार्केट में आई तेजी पर सोमवार को ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वेल्थ मैनेजमेंट सिद्धार्थ खेमका ने कहा था कि भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख बने रहने की संभावना है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार खरीदारी और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से बाजार को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, व्यापक बाजार में तेजी कुछ चुनिंदा शेयरों और सेक्टरों तक सीमित रह सकती है। उन्होंने कहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (ने नवंबर में अब तक लगभग 79,000 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। केवल 10 कारोबारी सत्रों में हुई यह खरीदारी किसी भी महीने में अब तक की सबसे अधिक मासिक खरीदारी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।