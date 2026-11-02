Motherson Sumi Wiring Share: मदरसन सुमी वायरिंग के शेयरों में 13% का जोरदार उछाल, जानिए क्यों लौटे निवेशक

Motherson Sumi Wiring Share Price: नवंबर महीने के पहले कारोबारी दिन ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के निवेशकों के लिए काफी हलचल भरा देखा जा रहा है। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद शेयरों ने भारी छलांग लगाई है। इसके शेयर आज BSE पर 13 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 39.70 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। वहीं, 38.11 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले थे, जबकि शुक्रवार को 35.18 रुपये के भाव पर बंद हुए थे।

Q2 मुनाफा 35 प्रतिशत बढ़ा कंपनी की तरफ से दाखिल एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 फीसदी बढ़कर 223 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह एक साल पहले की समान तिमाही में 165 करोड़ रुपये था। इस दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू 47 प्रतिशत बढ़कर 4,504 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2,752 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया था।

तिमाही आधार पर मुनाफे में 54% का उछाल अगर तिमाही-दर-तिमाही आंकड़ें देखें, तो पहली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही नेट प्रॉफिट में 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि रेवेन्यू 19 फीसदी बढ़ा है। इसके अलावा, EBITDA 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 374 करोड़ रुपये पर दर्ज हुई। पूरे चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही पर नजर डालें, तो कंपनी का कुल मुनाफा 20 प्रतिशत सुधरकर 369 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 42 प्रतिशत बढ़ चुका है।

मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया शेयर प्रदर्शन बता दें कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के शेयरों ने पिछले एक महीने में 20 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि 6 महीने के दौरान 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, साल 2026 में अब तक इसके शेयर 19 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा समय में यह शेयर अपने 52 सप्ताह के रिकॉर्ड लेवल 53.55 रुपये से करीब 50 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है।