Motherson Sumi Wiring Share: मदरसन सुमी वायरिंग के शेयरों में 13% का जोरदार उछाल, जानिए क्यों लौटे निवेशक

Motherson Sumi Wiring Share Price: नवंबर महीने के पहले कारोबारी दिन ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के निवेशकों के लिए काफी हलचल भरा देखा जा रहा है। कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद शेयरों ने भारी छलांग लगाई है। इसके शेयर आज BSE पर 13 प्रतिशत की जोरदार बढ़ोतरी के साथ 39.70 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। वहीं, 38.11 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले थे, जबकि शुक्रवार को 35.18 रुपये के भाव पर बंद हुए थे।

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Q2 मुनाफा 35 प्रतिशत बढ़ा कंपनी की तरफ से दाखिल एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी का नेट प्रॉफिट 35 फीसदी बढ़कर 223 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। यह एक साल पहले की समान तिमाही में 165 करोड़ रुपये था। इस दौरान ऑपरेशन से रेवेन्यू 47 प्रतिशत बढ़कर 4,504 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 2,752 करोड़ रुपये रिकॉर्ड किया गया था।

तिमाही आधार पर मुनाफे में 54% का उछाल अगर तिमाही-दर-तिमाही आंकड़ें देखें, तो पहली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही नेट प्रॉफिट में 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ, जबकि रेवेन्यू 19 फीसदी बढ़ा है। इसके अलावा, EBITDA 45 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 374 करोड़ रुपये पर दर्ज हुई। पूरे चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही पर नजर डालें, तो कंपनी का कुल मुनाफा 20 प्रतिशत सुधरकर 369 करोड़ रुपये और रेवेन्यू 42 प्रतिशत बढ़ चुका है।

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मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया शेयर प्रदर्शन बता दें कि मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया के शेयरों ने पिछले एक महीने में 20 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि 6 महीने के दौरान 4 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। वहीं, साल 2026 में अब तक इसके शेयर 19 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा समय में यह शेयर अपने 52 सप्ताह के रिकॉर्ड लेवल 53.55 रुपये से करीब 50 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।