MRF Dividend: देश के सबसे महंगे शेयर ने डिविडेंड का किया ऐलान, लेकिन नतीजों ने निवेशकों की बढ़ाई टेंशन!

MRF Dividend: शेयर बाजार के सबसे महंगे शेयर एमआरएफ लिमिटेड (MRF Ltd) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। इसी के साथ कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यानी, निवेशकों को हर शेयर पर 30 फीसदी का पेआउट मिलेगा। हालांकि, निवेशकों के बीच एक तरफ जहां डिविडेंड की खुशी है, वहीं तिमाही नतीजों ने टेंशन बढ़ा दी है।

MRF डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 2026 कंपनी बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड की पात्रता तय करने के लिए मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी, इस तय तारीख तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वे ही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। कंपनी के मुताबिक, डिविडेंड रकम 1 दिसंबर 2026 या उसके बाद पात्र शेयरधारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कंपनी का मुनाफा 28% घटा, लेकिन रेवेन्यू में उछाल बता दें कि सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 प्रतिशत घटकर 369 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 512 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू लगभग 18 प्रतिशत उछलकर 8,524 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल सितंबर तिमाही में 7,250 रुपये करोड़ था। ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से टायरों की मांग मजबूत बनी रही, लेकिन इसके बावजूद मुनाफे में गिरावट आई है।

इस वजह से मुनाफे में आई गिरावट कंपनी के मुनाफे में गिरावट की सबसे बड़ी वजह खर्चों में जोरदार बढ़ोतरी है। रिपोर्ट की गई तिमाही में एमआरएफ का कुल खर्च 22 प्रतिशत बढ़ा है। दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी तनाव, प्रमुख उत्पादक देशों में मौसम की मार और सप्लाई की किल्लत के चलते प्राकृतिक रबर के दाम ऊंचे बने हुए हैं। कच्चे माल की इस भारी लागत ने मजबूत मांग से होने वाले फायदे को पूरी तरह मार दिया है।

MRF शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सोमवार को MRF लिमिटेड के शेयर 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,24,875 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। शॉर्ट टर्म का प्रदर्शन देखें, तो शेयर ने पिछले एक हफ्ते में 7 फीसदी और एक महीने में 2.5 फीसदी की बढ़त दिखाई है। लेकिन लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम में निवेशकों की चिंता बढ़ी है। पिछले तीन महीनों में यह 7 फीसदी, छह महीनों में 4 फीसदी और बीते एक साल में करीब 21 फीसदी तक टूटा है। नवंबर 2025 में 1,25,070.85 रुपये के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छूने के बाद शेयर अक्टूबर 2026 में 1,15,333.30 रुपये के निचले स्तर तक भी आ गया था।