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MRF Dividend: देश के सबसे महंगे शेयर ने डिविडेंड का किया ऐलान, लेकिन नतीजों ने निवेशकों की बढ़ाई टेंशन!

MRF Dividend: MRF ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही नतीजों के साथ प्रति शेयर 3 के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके साथ ही कंपनी रिकॉर्ड डेट की भी घोषणा कर दी है। 

Shivam Shukla
पब्लिश्ड10 Nov 2026, 03:39 PM IST
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MRF Dividend: देश के सबसे महंगे शेयर ने डिविडेंड का किया ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट (AI-Image)
MRF Dividend: देश के सबसे महंगे शेयर ने डिविडेंड का किया ऐलान, जानें रिकॉर्ड डेट (AI-Image)
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MRF Dividend: शेयर बाजार के सबसे महंगे शेयर एमआरएफ लिमिटेड (MRF Ltd) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। इसी के साथ कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यानी, निवेशकों को हर शेयर पर 30 फीसदी का पेआउट मिलेगा। हालांकि, निवेशकों के बीच एक तरफ जहां डिविडेंड की खुशी है, वहीं तिमाही नतीजों ने टेंशन बढ़ा दी है।

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MRF डिविडेंड रिकॉर्ड डेट 2026

कंपनी बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड की पात्रता तय करने के लिए मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है। यानी, इस तय तारीख तक जिन निवेशकों के नाम कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, वे ही इस डिविडेंड के हकदार होंगे। कंपनी के मुताबिक, डिविडेंड रकम 1 दिसंबर 2026 या उसके बाद पात्र शेयरधारकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कंपनी का मुनाफा 28% घटा, लेकिन रेवेन्यू में उछाल

बता दें कि सितंबर 2026 तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 28 प्रतिशत घटकर 369 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 512 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू लगभग 18 प्रतिशत उछलकर 8,524 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल सितंबर तिमाही में 7,250 रुपये करोड़ था। ऑटोमोबाइल कंपनियों की ओर से टायरों की मांग मजबूत बनी रही, लेकिन इसके बावजूद मुनाफे में गिरावट आई है।

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इस वजह से मुनाफे में आई गिरावट

कंपनी के मुनाफे में गिरावट की सबसे बड़ी वजह खर्चों में जोरदार बढ़ोतरी है। रिपोर्ट की गई तिमाही में एमआरएफ का कुल खर्च 22 प्रतिशत बढ़ा है। दरअसल, पश्चिम एशिया में जारी तनाव, प्रमुख उत्पादक देशों में मौसम की मार और सप्लाई की किल्लत के चलते प्राकृतिक रबर के दाम ऊंचे बने हुए हैं। कच्चे माल की इस भारी लागत ने मजबूत मांग से होने वाले फायदे को पूरी तरह मार दिया है।

MRF शेयर प्राइस ट्रेंड

बता दें कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सोमवार को MRF लिमिटेड के शेयर 1.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,24,875 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। शॉर्ट टर्म का प्रदर्शन देखें, तो शेयर ने पिछले एक हफ्ते में 7 फीसदी और एक महीने में 2.5 फीसदी की बढ़त दिखाई है। लेकिन लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम में निवेशकों की चिंता बढ़ी है। पिछले तीन महीनों में यह 7 फीसदी, छह महीनों में 4 फीसदी और बीते एक साल में करीब 21 फीसदी तक टूटा है। नवंबर 2025 में 1,25,070.85 रुपये के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर को छूने के बाद शेयर अक्टूबर 2026 में 1,15,333.30 रुपये के निचले स्तर तक भी आ गया था।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More

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